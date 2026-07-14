Varios muertos en un incendio en una obra en el centro de Bruselas, donde se reportan seis desaparecidos

Varias personas han muerto este martes en el incendio declarado en un edificio en obras del centro de Bruselas, mientras los equipos de emergencia continúan buscando a seis trabajadores que siguen desaparecidos, según han informado las autoridades belgas. El balance de víctimas mortales sigue sin concretarse porque los servicios de rescate todavía no han podido acceder a todas las zonas afectadas del inmueble.

El fuego se originó a primera hora de la mañana en el edificio Oxy, un gran proyecto de rehabilitación situado en la plaza De Brouckère, una de las principales zonas comerciales de la capital belga. Según los bomberos, el incendio comenzó en las plantas inferiores y fue controlado inicialmente, pero las llamas se propagaron rápidamente por los huecos de los ascensores hasta un nivel subterráneo, donde se declaró un segundo foco que complicó las labores de extinción y rescate.

El inmueble, conocido como Oxy, estaba siendo transformado en un complejo con viviendas, oficinas, restaurantes y un bar en la azotea, uno de los principales proyectos de rehabilitación del centro de la ciudad.

El edificio Oxy de Bruselas donde se ha declarado el fuego de este martes en Bruselas Marius Burgelman Marius Burgelman

Cuerpos hallados en un ascensor Los equipos de emergencia han localizado varios cadáveres carbonizados en una de las dos cabinas de ascensor del edificio. El portavoz de la inspección laboral, Brecht Speybrouck, explicó que los rescatistas solo han podido acceder parcialmente a uno de los ascensores y que desde allí observaron "dos o tres cuerpos", aunque todavía no han podido determinar el número total de fallecidos ni confirmar si corresponden a los seis trabajadores desaparecidos. La segunda cabina seguía siendo inaccesible varias horas después del incendio. En el momento del incendio había entre 200 y 250 trabajadores en la obra, la inmensa mayoría de los cuales pudieron ser evacuados. Dos personas sufrieron quemaduras graves y fueron trasladadas al hospital, mientras una tercera también requirió asistencia médica. Los bomberos continúan inspeccionando el edificio con cámaras térmicas y perros especializados para localizar a posibles víctimas atrapadas entre los escombros o en los conductos de los ascensores. Incendio en el edificio Oxy de Bruselas este martes Marius Burgelman Marius Burgelman