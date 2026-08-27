La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 6, Alcossebre - Castelló

Sigue en directo, en abierto y gratis por los canales de TVE, la plataforma RTVE Play o en el reproductor de esta misma página desde las 14.50 hora peninsular española la Vuelta ciclista a España 2026. Este jueves se disputa la sexta etapa con inicio en Alcossebre y final en Castellón por un recorrido de media montaña con un final muy atractivo.

Una jornada en la que tendrán que estar muy atentos todos los hombres fuertes de la carrera, empezando por el líder Tadej Pogacar (UAE).

La media montaña castellonense La sexta etapa de La Vuelta 26 discurrirá íntegramente por la provincia de Castellón, conectando las localidades de Alcocebre y Castellón de la Plana a lo largo de un trazado total de 177 kilómetros, catalogado como de media montaña por la organización de la prueba. La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 6 de media montaña en Castellón El recorrido acumula diversas dificultades orográficas repartidas a lo largo de su itinerario. En el primer tercio del trazado, los corredores deberán superar el Puerto de La Serratella (799 metros de altitud) y el Coll de la Bandereta (785 metros), dos ascensos encadenados que pueden favorecer la formación de la fuga del día y seleccionar el gran pelotón. Sin embargo, la clave estará en el tramo final con las dos subidas al Desierto de las Palmas. El pelotón realizará una primera ascensión a esta cima puntuable de segunda categoría. Tras completar el descenso, los ciclistas iniciarán nuevamente la subida para desviarse en esta ocasión hacia el alto de El Bartolo, cumbre situada a 713 metros de altitud. Esta última ascensión presenta una novedad decisiva: los competidores afrontarán un tramo sin asfaltar de aproximadamente tres kilómetros de tierra antes de coronar este puerto de primera. Y desde ahí, un descenso trepidante en dirección a la meta. La línea de llegada estará ubicada en las calles de Castellón de La Plana, ciudad que acumula ocho antecedentes en la historia de La Vuelta como meta de etapa.