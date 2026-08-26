La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 6 de media montaña en Castellón

La sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este jueves 27 de agosto, transcurre entre Alcossebre y Castelló de la Plana, una etapa de media montaña de 177 kilómetros que presenta un final muy atractivo tras la subida por un camino de tierra al Bartolo.

La carrera llega a esta importante etapa con Tadej Pogacar como líder sólido y con otro duelo principal entre su equipo UAE y el Visma, que han copado todas las victorias de etapa hasta ahora.

Etapa 6 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido La Vuelta 26 continúa su avance por la Comunitat Valenciana con la disputa de su sexta jornada, un recorrido de 176 kilómetros que une las localidades de Alcocebre y Castellón de la Plana. Catalogada como una etapa de media montaña, con algo más de 3.000 m de desnivel positivo acumulado, que pondrá a prueba tanto a los aspirantes a la victoria de etapa como al triunfo final. lavuelta.es La carrera arrancará desde la costa en Alcossebre para adentrarse rápidamente hacia el interior con un encadenado de cotas de media montaña entre las que destacan La Serratella y el Coll de la Bandereta, que irán acumulando desnivel y desgaste en las piernas de los corredores. Luego, la parte final de la etapa la explica así el director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín: "Tras una primera ascensión al Desierto de las Palmas (2ª), los ciclistas comenzarán de nuevo la misma subida antes de tomar un desvío hacia el Bartolo (1ª), donde deberán afrontar unos tres kilómetros de tierra antes de coronar y afrontar la rápida bajada hacia Castellón". lavuelta.es El Bartolo son 9,4 km de subida al 7,1% de desnivel medio, según el libro de ruta.