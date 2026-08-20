No es el terremoto de Granada, es un vídeo de Taiwán en 2024 que es objeto recurrente de bulos

Circula en redes sociales un vídeo de un edificio caído junto a mensajes que lo presentan como si fuese por el terremoto registrado en Granada el 15 de agosto. Es un bulo. Las imágenes se grabaron en Taiwán en 2024 y se utilizan de manera recurrente para desinformar.

"¡GRANADA TIEMBLA! Un fuerte sismo de magnitud 5,2 sacudió este sábado el sur de España y provocó daños materiales en Granada y otras zonas de Andalucía", dice un mensaje difundido en Instagram el 15 de agosto. El texto adjunta un vídeo de 5 segundos que muestra un edificio inclinado. Otra publicación en la misma red social con más de 1.400 'me gusta comparte una grabación más larga que incluye el fragmento del bloque caído y afirma: "Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió durante la madrugada la provincia de Granada, España, con epicentro en Alhendín".

Este vídeo no es del terremoto en Granada Estas imágenes pertenecen al terremoto de Taiwán en 2024. Hemos localizado una versión de mejor calidad de la grabación publicada en X el 3 de abril de 2024 junto al siguiente mensaje en inglés: "Otro ángulo del edificio parcialmente colapsado en Hualien, Taiwán, tras un fuerte terremoto". En el Telediario de TVE informamos ese mismo día del seísmo "de mayor magnitud en 25 años" registrado en el país con un vídeo que muestra el mismo edificio en el momento del temblor (min. 0:09) e imágenes posteriores de los operarios en el inmueble. Los medios de comunicación publicaron entonces fotos de la misma construcción caída para hacerse eco del terremoto. En el repositorio de imágenes de Getty puedes ver una instantánea del "edificio dañado por el terremoto en Hualien" publicada el 4 de abril de 2024. Vemos fotografías similares en portales y medios que informaron entonces del seísmo que causó la muerte de al menos 10 personas en Taiwán (1, 2, 3 y 4). Hemos geolocalizado las imágenes del vídeo que circula en redes como si fuera actual y se hubiera registrado en Granada en el número 71 de la calle Zhongshan en Hualien, Taiwán (23.9743697,121.6114684). Puedes comprobar que la foto de Google Maps en la que aparece el edificio en pie es de 2023. En la más actual, de 2025, el inmueble ya no está en dicha ubicación.