Barcelona - Athletic Club, en directo hoy: el partido de LaLiga desde el Camp Nou

Arranca la primera Jornada entre el FC Barcelona y Athletic Club, que se ven las caras en el Camp Nou, el último de los encuentros aplazados por descanso de los mundialistas.

La previa

Los vigentes campeones de liga ya jugaron el pasado domingo frente al Elche, disputando la segunda jornada, con un auténtico repaso futbolístico que se saldaba con un 0-5 en el Martínez Valero. Un partido en el que destacaron, Raphinha y Fermín López, autores de dos dianas cada uno. También despuntaron dos de sus nuevas incorporaciones, Anthony Gordon, con dos asistencias y Karim Adeyemi con un gol que le puso en bandeja su compañero Raphinha.

Quien no pudo debutar es su fichaje estrella y capitán de la Selección, Rodri, que este jueves esperará su momento en el banquillo. Los azulgranas llegan a este partido emblemático de nuestra liga sin ese "9" tan esperado, tras las salidas de sus delanteros Ferran y Lewandowski, aunque los de Hansi Flick ya dejaron claro su dominio sobre el césped con un Raphinha que ocupó esa posición de forma sobresaliente. El Barça mantiene entre sus bajas a Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

No tuvo el mismo arranque liguero el Athletic, el pasado sábado, que tropezó en San Mamés ante el Sevilla 1-3, en el debut de su nuevo técnico Edin Terzić. Un resultado que se vio afectado desde el comienzo tras la expulsión de Yuri Berchiche en el minuto 11 que no gustó nada a los rojiblancos. Los leones tienen por delante su primer partido a domicilio frente a un rival de altísima exigencia y al que no ganan desde hace 24 años en liga en el Camp Nou. El técnico alemán, Terzić, no podrá contar con Berchiche por la expulsión, Beñat Prados y Unai Egiluz por lesión.

Un duelo histórico en el que se verán las caras, esta vez como rivales, hasta 11 compañeros de la Selección campeona del Mundial.