Barcelona - Athletic Club, en directo hoy: el partido de LaLiga desde el Camp Nou
- Sigue el minuto a minuto debajo de estas líneas del partido en el Cam Nou
Arranca la primera Jornada entre el FC Barcelona y Athletic Club, que se ven las caras en el Camp Nou, el último de los encuentros aplazados por descanso de los mundialistas.
En directo Barcelona - Athletic Club | LaLiga
La previa
Los vigentes campeones de liga ya jugaron el pasado domingo frente al Elche, disputando la segunda jornada, con un auténtico repaso futbolístico que se saldaba con un 0-5 en el Martínez Valero. Un partido en el que destacaron, Raphinha y Fermín López, autores de dos dianas cada uno. También despuntaron dos de sus nuevas incorporaciones, Anthony Gordon, con dos asistencias y Karim Adeyemi con un gol que le puso en bandeja su compañero Raphinha.
Quien no pudo debutar es su fichaje estrella y capitán de la Selección, Rodri, que este jueves esperará su momento en el banquillo. Los azulgranas llegan a este partido emblemático de nuestra liga sin ese "9" tan esperado, tras las salidas de sus delanteros Ferran y Lewandowski, aunque los de Hansi Flick ya dejaron claro su dominio sobre el césped con un Raphinha que ocupó esa posición de forma sobresaliente. El Barça mantiene entre sus bajas a Frenkie de Jong y Roony Bardghji.
No tuvo el mismo arranque liguero el Athletic, el pasado sábado, que tropezó en San Mamés ante el Sevilla 1-3, en el debut de su nuevo técnico Edin Terzić. Un resultado que se vio afectado desde el comienzo tras la expulsión de Yuri Berchiche en el minuto 11 que no gustó nada a los rojiblancos. Los leones tienen por delante su primer partido a domicilio frente a un rival de altísima exigencia y al que no ganan desde hace 24 años en liga en el Camp Nou. El técnico alemán, Terzić, no podrá contar con Berchiche por la expulsión, Beñat Prados y Unai Egiluz por lesión.
Un duelo histórico en el que se verán las caras, esta vez como rivales, hasta 11 compañeros de la Selección campeona del Mundial.
Alineaciones:
FC Barcelona: Joan García; Eric, Cubarsí, Gerard Martín; Espart; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; y Raphinha.
Athletic Club: Unai Simón; Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko; Jauregizar, Canales; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.