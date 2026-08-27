Manifestantes en Ceuta queman campamentos de migrantes en la playa en medio de una tensa protesta
- Los concentrados han bloqueado el acceso de un camión de Cruz Roja a la playa de Benítez
- Protestan por una situación que, aseguran, condiciona la vida cotidiana de los vecinos
Diversas personas que participan en una nueva protesta en Ceuta contra la gestión de la crisis migratoria han entrado en la playa de Benítez y han destrozado y quemado las chabolas de personas migrantes que continúan concentradas tras la entrada masiva desde Marruecos del 30 y 31 de julio pasados.
El altercado se ha saldado con cargas policiales. Los manifestante han extendido una bandera de España gigante y se dirigen a la playa del Trampolín, donde se realizan los repartos de comida de la Cruz Roja a las personas migrantes.
Anteriormente, los manifestantes han obstruido, mediante un cordón humano, el paso de un vehículo de la Cruz Roja a la playa del Trampolín, en el que iba la comida. Los vehículos han tenido finalmente que abortar su entrada a petición de la Policía Nacional debido al corte de tráfico.
En la protesta, los participantes han expresado su malestar por la prolongación de una situación que, según denuncian, está condicionando la vida cotidiana de los vecinos y generando un creciente sentimiento de inseguridad. Defienden que su movilización pretende reivindicar el derecho de los ceutíes a recuperar la normalidad: "Que nos devuelvan nuestra vida, no podemos vivir así", han coreado.
Las concentraciones de los últimos días se producen casi un mes después de la entrada masiva, en la que 70.000 personas cruzaron la frontera de Marruecos a Ceuta. Una crisis que ha generado una fuerte tensión social en la ciudad autónoma y ha provocado repetidas demandas ciudadanas para que las administraciones adopten medidas.
La tensión aumenta
La crispación vecinal y el hastío ha desembocado en varios momentos de tensión en las últimas horas. En la noche del miércoles, unas 400 personas, de las miles que participaron en otra concentración, se dirigieron a la playa del Trampolín e intentaron agredir a los migrantes que allí esperan una salida a su situación y terminaron arrojando al mar sus mantas, colchones y otras pertenencias.
La policía bloqueó el acceso y realizó disparos de pelotas de goma disuasorios. Tras esos disturbios, un grupo de migrantes apedreó un vehículo con cuatro militares, que consiguieron huir con lesiones. La Policía y la Guardia Civil lograron detener a doce de ellos.
Estas concentraciones se incentivan y proponen a través de grupos de Whatsapp entre los vecinos. La manifestación, que empezó a las siete, se dirigió a la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta, donde tenía lugar la reunión del comité de seguimiento del mando único, presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la que asistían el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, y, por videoconferencia, miembros de otros ministerios. La Policía estableció un dispositivo de seguridad para que nadie entrase en el edificio.