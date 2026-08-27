Manifestantes en Ceuta queman campamentos de migrantes en la playa en medio de una tensa protesta

Diversas personas que participan en una nueva protesta en Ceuta contra la gestión de la crisis migratoria han entrado en la playa de Benítez y han destrozado y quemado las chabolas de personas migrantes que continúan concentradas tras la entrada masiva desde Marruecos del 30 y 31 de julio pasados.

El altercado se ha saldado con cargas policiales. Los manifestante han extendido una bandera de España gigante y se dirigen a la playa del Trampolín, donde se realizan los repartos de comida de la Cruz Roja a las personas migrantes.

Anteriormente, los manifestantes han obstruido, mediante un cordón humano, el paso de un vehículo de la Cruz Roja a la playa del Trampolín, en el que iba la comida. Los vehículos han tenido finalmente que abortar su entrada a petición de la Policía Nacional debido al corte de tráfico.

Sentada con la que una concentración de unos 50 ceutis han bloqueado el paso de un convoy de Cruz Roja que iba a dar comida a los inmigrantes en la Playa del Trampolín de Ceuta Isabel laguna / EFE

En la protesta, los participantes han expresado su malestar por la prolongación de una situación que, según denuncian, está condicionando la vida cotidiana de los vecinos y generando un creciente sentimiento de inseguridad. Defienden que su movilización pretende reivindicar el derecho de los ceutíes a recuperar la normalidad: "Que nos devuelvan nuestra vida, no podemos vivir así", han coreado.

Las concentraciones de los últimos días se producen casi un mes después de la entrada masiva, en la que 70.000 personas cruzaron la frontera de Marruecos a Ceuta. Una crisis que ha generado una fuerte tensión social en la ciudad autónoma y ha provocado repetidas demandas ciudadanas para que las administraciones adopten medidas.