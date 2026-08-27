Doce migrantes detenidos y cuatro militares heridos en Ceuta tras el lanzamiento de piedras a un vehículo militar

La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes en Ceuta, según fuentes de la Delegación del Gobierno, después de que un grupo de entre 30 y 40 personas rodeara a un vehículo del Ejército y comenzara a lanzar piedras de grandes dimensiones en la zona de Benzú, causando heridas a cuatro militares.

El incidente se produjo alrededor de las 5:30 horas, cuando el vehículo militar se dirigía al punto de vigilancia que tienen establecido y se había detenido en un semáforo. Los militares resultaron heridos antes de que pudieran huir de la zona y avisaron al 112, según fuentes de la Policía.

“🔴 Un enfrentamiento entre migrantes y ejército en Ceuta esta madrugada deja 4 soldados heridos



▪️ Los militares se dirigían al punto de vigilancia en vehículo cuando sufrieron una emboscada y comenzaron a recibir pedradas por parte de los atacantes, doce de ellos ya detenidos… pic.twitter.com/OmXLbeAb44“ — Radio 5 (@radio5_rne) August 27, 2026

Efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil se movilizaron tras recibir el aviso y detuvieron a doce personas. Todavía mantienen abiertas diligencias de investigación por lo que califican de una especie de emboscada.

Unos hechos que se produjeron tras una noche de tensión social después de que agentes de la Policía Nacional tuvieran que intervenir para evitar enfrentamientos entre migrantes y un grupo de personas que trataba de destruir sus asentamientos en las playas.

Feijóo ve "insostenible" la situación tras el ataque a militares: "¿A qué espera el Gobierno?" El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera la agresión a cuatro militares desplegados en Ceuta la "prueba" de que la situación en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio "escala" y es "insostenible", y ha pedido al Gobierno adecuar el marco legal que rige la labor de los soldados para que puedan actuar como agentes de la autoridad. Feijóo ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X que los militares trabajan "sin medios, órdenes claras y un marco legal adecuado", por lo que concluye que "no pueden trabajar". "¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?", se ha preguntado. El líder 'popular' ha añadido que los ceutíes llevan un mes "aguantando solos lo que no les corresponde" y que el Gobierno "no hizo nada" para evitar la invasión" y "no está haciendo nada para frenar la crisis de orden público que empeora cada día". Además, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuenta de los cuatro militares heridos: "Los militares están en las calles como apoyo, no pueden detener ni hacer uso de la fuerza".