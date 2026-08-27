Doce migrantes detenidos y cuatro militares heridos en Ceuta tras el lanzamiento de piedras a un vehículo militar
- Un grupo de más de 30 personas rodeó al vehículo en Benzú y comenzó a lanzar piedras de grandes dimensiones
- Ceuta, en directo última hora de la crisis migratoria en una jornada marcada por las comparecencias de ministros
La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes en Ceuta, según fuentes de la Delegación del Gobierno, después de que un grupo de entre 30 y 40 personas rodeara a un vehículo del Ejército y comenzara a lanzar piedras de grandes dimensiones en la zona de Benzú, causando heridas a cuatro militares.
El incidente se produjo alrededor de las 5:30 horas, cuando el vehículo militar se dirigía al punto de vigilancia que tienen establecido y se había detenido en un semáforo. Los militares resultaron heridos antes de que pudieran huir de la zona y avisaron al 112, según fuentes de la Policía.
“🔴 Un enfrentamiento entre migrantes y ejército en Ceuta esta madrugada deja 4 soldados heridos— Radio 5 (@radio5_rne) August 27, 2026
▪️ Los militares se dirigían al punto de vigilancia en vehículo cuando sufrieron una emboscada y comenzaron a recibir pedradas por parte de los atacantes, doce de ellos ya detenidos… pic.twitter.com/OmXLbeAb44“
Efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil se movilizaron tras recibir el aviso y detuvieron a doce personas. Todavía mantienen abiertas diligencias de investigación por lo que califican de una especie de emboscada.
Unos hechos que se produjeron tras una noche de tensión social después de que agentes de la Policía Nacional tuvieran que intervenir para evitar enfrentamientos entre migrantes y un grupo de personas que trataba de destruir sus asentamientos en las playas.
Feijóo ve "insostenible" la situación tras el ataque a militares: "¿A qué espera el Gobierno?"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera la agresión a cuatro militares desplegados en Ceuta la "prueba" de que la situación en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio "escala" y es "insostenible", y ha pedido al Gobierno adecuar el marco legal que rige la labor de los soldados para que puedan actuar como agentes de la autoridad.
Feijóo ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X que los militares trabajan "sin medios, órdenes claras y un marco legal adecuado", por lo que concluye que "no pueden trabajar". "¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?", se ha preguntado.
El líder 'popular' ha añadido que los ceutíes llevan un mes "aguantando solos lo que no les corresponde" y que el Gobierno "no hizo nada" para evitar la invasión" y "no está haciendo nada para frenar la crisis de orden público que empeora cada día".
Además, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuenta de los cuatro militares heridos: "Los militares están en las calles como apoyo, no pueden detener ni hacer uso de la fuerza".
Asociaciones de militares y la AUGC condenan la "emboscada" y piden "mano dura"
La Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) va presentar una denuncia por estos hechos. ha condenado la que denominan como "emboscada violenta" contra militares destinados en labores de vigilancia en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la zona de Benzú.
Para la UMT resulta "inadmisible la situación de indefensión operativa y jurídica a la que se somete a los miembros de las Fuerzas Armadas" mientras se carece de "un marco normativo claro y de reglas de enfrentamiento que garanticen su seguridad física y les otorguen capacidad de respuesta proporcional ante agresiones de esta gravedad".
En un comunicado, la asociación ha recordado que desde hace más de diez días advirtieron "formalmente" sobre el "riesgo real al que se exponía a las dotaciones destacadas en la zona", ha acusado de "inacción" a Defensa y ve inadmisible exigir a los militares desplegados la custodia de la seguridad nacional "mientras se les niegan los medios de autoprotección y la cobertura jurídica necesaria para actuar". Por todo ello, ha exigido al departamento de Robles una "revisión urgente de los protocolos de seguridad y del marco legal de actuación" de las Fuerzas Armadas.
También la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reaccionado al ataque exigiendo "mano dura" contra los responsables de la agresión sufrida por los cuatro militares en la zona de Benzú y ha reclamado al Gobierno una respuesta "contundente" para frenar la escalada de violencia que, a su juicio, se está registrando en Ceuta desde el inicio de la actual crisis migratoria.
AUGC ha trasladado su reconocimiento a los militares desplegados en la zona, destacando que actuaron en una situación de "extrema dificultad" al ser atacados con piedras de grandes dimensiones y verse obligados a abandonar su vehículo para ponerse a salvo.
La asociación ha advertido de que el incidente se produce en un contexto de creciente tensión social y ha señalado que, además de los miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército, varios profesionales de medios de comunicación han denunciado en las últimas semanas insultos, empujones y agresiones mientras desarrollaban su labor informativa.