Mónica García comparece en el Congreso para abordar la situación sanitaria de Ceuta tras la crisis migratoria

La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece este jueves a petición propia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para abordar la situación sanitaria de Ceuta tras la llegada de miles de migrantes los pasados 30 y 31 de julio. Tanto ella como altos cargos de su Ministerio han negado que en la ciudad autónoma se dé una situación de colapso sanitario, tal y como ha denunciado el Colegio de Enfemería de Ceuta.

El pasado 16 de agosto, García negó un "colapso sanitario" si bien reconoció que hay "lugares especialmente tensionados” como urgencias, medicina interna o atención primaria. Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró el martes que "el nivel de ocupación hospitalaria ahora mismo es de menos de un 50%", lo que significa que más de la mitad de las camas del hospital de Ceuta "están sin ocupar". Padilla ha subrayado que "estamos muy lejos de lo que podríamos denominar un colapso".

La comparecencia llega tras la decisión el lunes del Ministerio y las comunidades de enviar 45.000 vacunas a la ciudad. Son 15.000 dosis de triple vírica (para prevenir el sarampión, la rubéola y la parotiditis), 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y otras 10.000 de polio. Hasta el momento se han detectado en Ceuta varios casos de tuberculosis, gastroenteritis y sarna.