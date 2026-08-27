El Gobierno avisa del cambio de perfil del menor migrante de Ceuta: 700 niñas y muchos niños de menos de 13 años
- El Gobierno propone a las comunidades enviar 500 niñas de Ceuta a la Península a cargo de oenegés
- Aprobado el reparto de 25 millones para menores migrantes en Ceuta sin el apoyo de Vox
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha puesto de manifiesto el cambio en el perfil de los menores que entraron de forma irregular a Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio. Son unos 1.500, de los que 700 son niñas, algunas en una situación que ha definido como "extrema" y muchos niños y niñas menores de 13 años.
Rego ha querido dejar claro, además, que no habrá ninguna "deportación masiva" de estos menores llegados a Ceuta y ha insistido en que primero deben ser trasladados a la península, tal y como recoge la ley que obliga al reparto "vinculante y solidario" entre las comunidades autónomas, para posteriormente estudiar "caso por caso", algo que "lleva tiempo", ha incidido Rego.
La titular de Infancia ha defendido que ese cambio del perfil migratorio "exige" que la respuesta y el tratamiento de la migración también sea "diferente", y ha dejado claro que "los niños y niñas no son invasores" y que hay que afrontar la situación "en términos humanitarios" y de solidaridad.
Ver cada caso concreto con "niños y niñas en situaciones extremas"
Ha insistido en que es necesario ver la situación de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que algunos están en situaciones que define como "extremas": "Niñas que huyen de la violencia, niños y niñas en situación de calle, algunos que no tienen familia con la que volver".
Rego ha subrayado que se debe atender a cada niño de manera individualizada y que eso "requiere un tiempo y un acompañamiento para entender por qué están aquí y cuál puede ser la salida en cada caso", ya que, aunque algunos pueden tener familias a las que retornar, hay que "habilitar mecanismos" que exigen también una respuesta de Marruecos.
En este sentido, Rego ha dicho que hay aún 600 expedientes para acreditar la situación familiar de menores que llegaron a Ceuta antes de la entrada masiva del 30 de julio que aún no ha respondido Marruecos.
Todas las comunidades, salvo Castilla y León, Aragón y Extremadura, donde Vox tiene las competencias de Infancia, han votado a favor de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria de finales de julio.
Propuesta de enviar 500 niñas a la Península
Por el momento, el Gobierno ha propuesto que unas 500 de esas niñas que permanecen en la ciudad autónoma sigan en tutela de Ceuta, pero pasen a estar bajo guarda de entidades sociales de otros lugares de la Península, sin que participen recursos de comunidades autónomas, según fuentes ministeriales citadas por Efe, que indican que es el Gobierno ceutí quien tiene que firmar los convenios con las organizaciones.
La ministra reconoce que los recursos de Ceuta están "desbordados" y ha subrayado que el "compromiso debe basarse en una salida humanitaria" y también "solidaria con el pueblo ceutí".