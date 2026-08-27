Aprobados los 25 millones para Ceuta en una Sectorial marcada por el plantón de Vox y el rechazo del PP al reparto

La Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia de este jueves ha aprobado por unanimidad de las autonomías asistentes transferir un crédito de 25 millones de euros a Ceuta para atender la emergencia de menores migrantes no acompañados.

Sin embargo, la cita presencial presidida por Sira Rego ha estado profundamente marcada por la crispación. Aragón, Castilla y León y Extremadura, gobernadas en coalición por PP y Vox, han cumplido su anunciado plantón institucional dejando vacías sus sillas en señal de protesta frente a la política de reparto estatal.

Unanimidad de asistentes y plantón de Vox Los 25 millones aprobados por unanimidad entre las comunidades presentes proceden de una partida autorizada por el Consejo de Ministros. Este crédito busca sufragar de urgencia costes de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, traducción y atención médica de la infancia migrante que satura las instalaciones de la ciudad autónoma. No obstante, el plantón de las consejerías dirigidas por Vox ha fracturado el diálogo institucional. ¿Qué va a pasar con los menores migrantes de Ceuta? Claves del protocolo de traslado a la península Santiago Riesco Pérez Los vicepresidentes autonómicos de Castilla y León, Carlos Pollán; Extremadura, Óscar Fernández; y Aragón, Alejandro Nolasco, de Vox, formalizaron su ausencia por carta a la ministra. En ellas, alegan que sufren una "situación de saturación provocada por el constante efecto llamada de las actuaciones y declaraciones del Gobierno". Califican de "bochornoso" que Moncloa opte por repartir a los menores en vez de frenar la crisis. Exigen el "cumplimiento del ordenamiento nacional e internacional" que impone la "reunificación familiar y la devolución al país de origen". Reclaman una valoración individualizada y que se garantice la seguridad de las niñas y adolescentes en Ceuta, identificando y expulsando a los agresores de agresiones sexuales. Finalmente, anuncian que impugnarán judicialmente cada expediente de derivación que no suponga el retorno de los niños a Marruecos.

Madrid rechaza debatir sobre las derivaciones La tensión también se trasladó a la reunión por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Antes de entrar, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, ha manifestado el rechazo tajante de su Ejecutivo a "cualquier tipo de reparto". Dávila-Ponce de León ha defendido que "todos los menores que se encuentran en Ceuta" deben retornar con sus familias. El drama de los menores no acompañados en Ceuta: algunas familias en Marruecos ni siquiera saben dónde están Susana Samhan El Ejecutivo madrileño, que ha asistido "exclusivamente en apoyo" a la ciudad autónoma, se ha opuesto a debatir la derivación de menores, tachando de "irregular" que el Ministerio incluyera este punto informativo en el orden del día. La consejera ha responsabilizado de la crisis al Ejecutivo de Pedro Sánchez por "no proteger las fronteras" y ha exigido dotar de más recursos a las regiones.

Plan urgente para trasladar a 500 niñas Frente al choque político, los datos técnicos de la crisis en Ceuta muestran un escenario crítico. Tras una depuración de los registros policiales para eliminar duplicidades sobre una cifra inicial de 2.168, el Gobierno sitúa en 1.500 los menores identificados en la ciudad autónoma. No obstante, desde el Ministerio de Juventud e Infancia advierten que este número crecerá a medida que avancen los trámites de filiación. Con las infraestructuras locales colapsadas, el departamento de Sira Rego trabaja a contrarreloj en un plan para derivar a 500 niñas hacia la península. Sin embargo, la acogida divide a las comunidades. Mientras Cataluña (PSOE) ofrece "máxima colaboración" y Navarra aboga por la solidaridad, la Comunidad Valenciana (PP) advierte que no puede acoger a más menores al tener sus recursos saturados al "200%".

Bolaños acusa a la oposición de falsa patria La respuesta del Gobierno central ha sido contundente. En el Congreso de los Diputados, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha criticado con dureza a las fuerzas de la oposición. "No es muy patriota envolverse en la bandera de España en Ceuta pero negar a Ceuta que el resto de comunidades autónomas puedan colaborar", ha denunciado Bolaños, recordando que las autonomías "también son Estado". Castilla y León, Extremadura y Aragón rechazan recibir a menores inmigrantes no acompañados de Ceuta RTVE.es El ministro ha valorado las gestiones diplomáticas con Marruecos que permitieron retornar en horas al 90% de quienes entraron irregularmente a finales de julio. También ha recordado el Plan de Desarrollo Socioeconómico para la ciudad autónoma, dotado con 180 millones de euros y ejecutado al 80%. "Quien diga que esto se soluciona en un santiamén demuestra una ignorancia insuperable", ha aseverado.