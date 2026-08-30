La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 9, La Vila Joiosa / Villajoyosa - Alto de Aitana

Sigue en directo, en abierto y gratis por los canales de TVE, la plataforma RTVE Play o en el reproductor de esta misma página desde las 12.00 hora peninsular española la Vuelta Ciclista a España 2026. Este domingo se disputa la novena etapa, una de las más duras de la carrera con final en el Alto de Aitana.

En total, 187 kilómetros, seis pasos puntuables para el premio de la montaña y unos 5.200 m desnivel acumulado donde el español Enric Mas (Movistar) es el nuevo líder de la carrera tras el abandono por caída del esloveno Tadej Pogacar a 32 kilómetros del final de la etapa 8 en la que ganó el francés Bryan Coquard.

Más de 5.000 m de desnivel positivo La novena jornada de La Vuelta 26 y última antes de la primera de descanso será muy exigente para los ciclistas. Comenzará en de La Vila Joiosa / Villajoyosa y tendrá 187 kilómetros de recorrido con más de 5.000 m de desnivel positivo acumulado. La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 9 con mucha montaña y final en el Alto de Aitana Los ciclistas recorrerán la Marina Alta por un terreno muy quebrado y tendrán que superar las subidas puntuables de Tàrbena, El Miserat, Tollos, Tudons y Benifallim antes de la subida final al Alto de Aitana. Es la quinta vez que el Alto de Aitana, donde hay un acuartalemiento del Ejército del Aire, acoge La Vuelta de España y lo hace tras una década de ausencia.