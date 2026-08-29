La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora y dónde ver la etapa 9 con mucha montaña y final en el Alto de Aitana

La novena etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este domingo 30 de agosto por tierras alicantinas es una auténtica prueba para los ciclistas con el recorrido de más desnivel de la carrera y final en el Alto de Aitana.

En total, 187 kilómetros, seis pasos puntuables para el premio de la montaña y unos 5.200 m desnivel acumulado donde el esloveno el español Enric Mas (Movistar) es el nuevo líder de la carrera tras el abandono por caída del esloveno Tadej Pogacar a 32 kilómetros del final de la etapa 8 en la que ganó el francés Bryan Coquard.

Etapa 9 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido Esta etapa de La Vuelta 2026 cierra la primera semana de competición con un recorrido durísimo que empieza en La Vila Joiosa / Villajoyosa. La salida es inédita en la historia de la carrera. Por su parte, la cima de Aitana regresa al recorrido diez años después de su última aparición en 2016, coincidiendo además con el 25 aniversario de su estreno en la prueba en el año 2001. lavuelta.es La jornada discurre íntegramente por la provincia de Alicante y exige un esfuerzo continuado por terreno muy quebrado. Tras partir desde la costa de Villajoyosa, la ruta se adentra hacia el interior a través de carreteras estrechas y reviradas que conectan diversos pasos de montaña muy conocidos para muchos profesionales del ciclismo que entrenan aquí normalmente en invierno.

Claves de la etapa 9 de La Vuelta 2026 La segunda dificultad destacada de la jornada, El Miserat, es un auténtico muro con 5,2 km de ascensión al 10% de pendiente media y rampas del 23%. Vuelta 2026 | Altimetría del puerto de El Miserat lavuelta.es Después los familiares Tollos, Tudons y Benifallim antes de emprender la subida definitiva a la base militar de Aitana, adonde la carrera llegará por quinta vez. Según el libro de ruta, son nada menos que 22 km de ascenso tendido, con una pendiente media del 5,8% y rampas del 13%. Una dureza que tiene como recompensa además las vistas privilegiadas sobre la Costa Blanca. Vuelta 2026 | Altimetría de Aitana lavuelta.es