Feijóo exige que la directora del CNI comparezca en el Senado y se comprometa “a decir la verdad” sobre Ceuta
- El PP se va a personar en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional para investigar la crisis migratoria
- Anuncia que el 2 de septiembre viajará a Ceuta y participará en Madrid en la concentración convocada por la FEMP
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido que comparezca la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, en el Senado "comprometiéndose a decir la verdad y concretando qué sabía el Gobierno". Además, se van a personar en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional para investigar la crisis migratoria en Ceuta provocada por la llegada de miles de migrantes el 30 y 31 de julio.
"Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia", ha advertido Feijóo en el acto de inauguración del curso político en Cercedo Cotobade, en Pontevedra, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska insistiera en su comparecencia en el Congreso en que de los informes previos no se podía "prever" una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
“#Canal24Horas | Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta" pic.twitter.com/D3ZJXR0inZ“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 29, 2026
La situación por la que atraviesa Ceuta es, según el líder del PP, es "de una magnitud sin precedentes" que afecta a "la propia existencia de la nación y a al integridad territorial" y que exige una "respuesta coordinada valiente", frente a un Ejecutivo que lo que hizo fue "ausentarse, cerrar por vacaciones" y que ha tardado "un mes" en copiar las medidas propuestas por el PP, según Feijóo, como la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional, la constitución del mando único y la petición de refuerzos en las fronteras.
Acusa al Gobierno de "dejar vendidos y desbordados" a los militares
Además, Feijóo ha hecho extensiva la responsabilidad por la gestión de la crisis migratoria a los socios políticos que han estado apoyando al Gobierno, "esos socios que ahora se lavan las manos son responsables", ha asegurado, "no hay héroes ni villanos en el sanchismo".
Sobre el papel del Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la gestión de la crisis en Ceuta, Feijóo ha dicho que ellos sí han cumplido, los que "no han cumplido son los que le mandan", que "no les ofrecen medios, ni cobertura legal para actuar, les dejan vendidos y desbordados".
Y tras el ataque con piedras a efectivos desplegados en la ciudad autónoma, el líder del PP ha cargado contra el Gobierno, por dejar a los militares, sin "ningún tipo de capacidad para defenderse de los inmigrantes en Marruecos", algo que según el líder del PP es "indignante para España" y que habrá que cambiar".
Además, ha acusado al Ejecutivo de "abandonar" a la ciudad autónoma y ha mostrado su agradecimiento al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que "con su presencia, trabajo y servicio a la gente" tuvo que "resolver los problemas de los demás".
Feijóo ha anunciado que el 2 de septiembre, el día de Ceuta, viajará la ciudad autónoma y por la tarde participará en Madrid en la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que va a estar toda la dirección del PP.
El PSOE señala que el Senado ya rechazó la comparecencia de Casteleiro
Desde el PSOE recuerdan que este viernes esa misma petición realizada por Vox habría sido desestimada por la mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, porque la directora del CNI solo puede comparecer en el Congreso. Así lo ha señalado el diputado del PSOE y Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, en un mensaje a través de la red social X, en el que dice que "no da una" junto a la normativa reguladora del CNI que establece que las comparecencias serán en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha reaccionado también a través de las redes sociales al discurso de Feijóo, que ve "atiborrado de frases vacías y sin una sola propuesta para mejorar la vida de los españoles". Por ello, dice que es imposible "no tener la certeza de que llevará al PP de nuevo a la oposición".
“Un discurso atiborrado de frases vacías y sin una sola propuesta para mejorar la vida de los españoles. Es imposible escuchar a Feijóo hoy en Galicia y no tener la certeza de que llevará al PP de nuevo a la oposición.— Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) August 29, 2026
Por nuestra parte: vamos a dejarnos la piel por seguir…“
En la misma línea, el PSOE ha respondido a Feijóo con un mensaje a través de su perfil en X: "Una vez más, hemos confirmado que Feijóo volverá a ser jefe de la oposición. Nuevo curso político, viejas costumbres. Hay cosas que no cambian".