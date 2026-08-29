Feijóo exige que la directora del CNI comparezca en el Senado y se comprometa “a decir la verdad” sobre Ceuta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido que comparezca la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, en el Senado "comprometiéndose a decir la verdad y concretando qué sabía el Gobierno". Además, se van a personar en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional para investigar la crisis migratoria en Ceuta provocada por la llegada de miles de migrantes el 30 y 31 de julio.

"Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia", ha advertido Feijóo en el acto de inauguración del curso político en Cercedo Cotobade, en Pontevedra, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska insistiera en su comparecencia en el Congreso en que de los informes previos no se podía "prever" una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

“#Canal24Horas | Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta" pic.twitter.com/D3ZJXR0inZ“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 29, 2026

La situación por la que atraviesa Ceuta es, según el líder del PP, es "de una magnitud sin precedentes" que afecta a "la propia existencia de la nación y a al integridad territorial" y que exige una "respuesta coordinada valiente", frente a un Ejecutivo que lo que hizo fue "ausentarse, cerrar por vacaciones" y que ha tardado "un mes" en copiar las medidas propuestas por el PP, según Feijóo, como la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional, la constitución del mando único y la petición de refuerzos en las fronteras.

Acusa al Gobierno de "dejar vendidos y desbordados" a los militares Además, Feijóo ha hecho extensiva la responsabilidad por la gestión de la crisis migratoria a los socios políticos que han estado apoyando al Gobierno, "esos socios que ahora se lavan las manos son responsables", ha asegurado, "no hay héroes ni villanos en el sanchismo". Sanidad cifra en 3.800 los migrantes en espacios de acogida en Ceuta y espera completar el realojo en tres semanas Sobre el papel del Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la gestión de la crisis en Ceuta, Feijóo ha dicho que ellos sí han cumplido, los que "no han cumplido son los que le mandan", que "no les ofrecen medios, ni cobertura legal para actuar, les dejan vendidos y desbordados". Y tras el ataque con piedras a efectivos desplegados en la ciudad autónoma, el líder del PP ha cargado contra el Gobierno, por dejar a los militares, sin "ningún tipo de capacidad para defenderse de los inmigrantes en Marruecos", algo que según el líder del PP es "indignante para España" y que habrá que cambiar". Al menos un militar herido tras una nueva agresión con piedras contra efectivos desplegados en Ceuta Además, ha acusado al Ejecutivo de "abandonar" a la ciudad autónoma y ha mostrado su agradecimiento al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que "con su presencia, trabajo y servicio a la gente" tuvo que "resolver los problemas de los demás". Feijóo ha anunciado que el 2 de septiembre, el día de Ceuta, viajará la ciudad autónoma y por la tarde participará en Madrid en la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que va a estar toda la dirección del PP. La dirección del PP secundará las concentraciones "en defensa" de Ceuta y Feijóo acudirá a la de Madrid