Al menos un militar herido tras una nueva agresión con piedras contra efectivos desplegados en Ceuta

Al menos un militar ha resultado herido de carácter leve este sábado en Ceuta tras una nueva agresión con piedras contra los efectivos que se encuentran desplegados en la ciudad autónoma en labores de vigilancia para garantizar la seguridad en la crisis migratoria por la llegada de miles de migrantes el 30 y 31 de julio.

Se trata del segundo ataque con piedras tras el registrado este jueves, en el que cuatro militares resultaron heridos.

Según fuentes del sindicato de Policía Nacional JUPOL a RTVE, algunos migrantes se han hecho con aguafuerte y han fabricado una especie de explosivo casero en botellas de plástico.

Además, este viernes se lanzó una botella a los manifestantes cuando regresaban de vuelta hacia el centro de la ciudad y la noche anterior también a un grupo de militares.