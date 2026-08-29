Al menos un militar herido tras una nueva agresión con piedras contra efectivos desplegados en Ceuta
- Se trata del segundo ataque tras el registrado este jueves en el que cuatro militares resultaron heridos
- Según el sindicato de Policía JUPOL algunos migrantes han fabricado una especie de explosivo con agua fuerte en botellas
Al menos un militar ha resultado herido de carácter leve este sábado en Ceuta tras una nueva agresión con piedras contra los efectivos que se encuentran desplegados en la ciudad autónoma en labores de vigilancia para garantizar la seguridad en la crisis migratoria por la llegada de miles de migrantes el 30 y 31 de julio.
Se trata del segundo ataque con piedras tras el registrado este jueves, en el que cuatro militares resultaron heridos.
Según fuentes del sindicato de Policía Nacional JUPOL a RTVE, algunos migrantes se han hecho con aguafuerte y han fabricado una especie de explosivo casero en botellas de plástico.
Además, este viernes se lanzó una botella a los manifestantes cuando regresaban de vuelta hacia el centro de la ciudad y la noche anterior también a un grupo de militares.
Tensión en aumento
La tensión en Ceuta ha ido en aumento en los últimos días debido a la presencia de miles de migrantes tras la entrada masiva que tuvo lugar a finales del mes de julio. La crispación se desbordó en la tarde del jueves, cuando varios vecinos quemaron y destrozaron las chabolas de personas migrantes en Playa Benítez tras una concentración contra la gestión de la crisis.
El viernes se repitió la protesta, con la presencia de cientos de ceutíes en una manifestación que se saldó sin incidentes.
Para este sábado estaba convocada una nueva manifestación, pero los organizadores han decidido cancelarla, según fuentes a RTVE, porque según aseguran en las últimas horas han llegado "grupos ultras" a la ciudad.
Además, señalan que no van a formar parte de ningún grupo que aliente la violencia, el odio o el racismo en la ciudad autónoma y advierten que los actos violentos, la quema de algunos asentamientos y los mensajes racistas han generado una situación que rechazan por completo.