Sanidad cifra en 3.800 los migrantes en espacios de acogida en Ceuta y espera completar el realojo en tres semanas

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cifrado en 3.800 las personas que ya se encuentran en espacios de acogida temporal para los migrantes que llegaron a Ceuta el 30 y 31 de julio. La previsión es que los 5.000 migrantes que, según Interior siguen en la ciudad, puedan estar realojados dos o tres semanas tras la habilitación de nuevos espacios.

Así lo ha asegurado García en una entrevista publicada este sábado en elDiario.es, en la que califica esta crisis de "humanitaria" y avanza que "en la próxima semana se habilitarán otros mil espacios más", sólo dos días después de comparecer en el Congreso de los Diputados.

El Comité de Situación de Interés para la Seguridad Nacional de Ceuta acordó este viernes por unanimidad un nuevo listado de espacios de acogida temporal para la reubicación de los migrantes que permanecen sin alojamiento en las calles de la ciudad autónoma desde que accedieron por la frontera el 30 y 31 de julio.

Una de las últimas comparecencias de ministros en la Cámara Baja ha sido la del responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que este viernes insistió en que de los informes previos no se podía "prever" una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

En relación con los plazos que maneja el Gobierno para resolver la crisis, la titular de Sanidad señala que "primero tiene que haber un calendario de realojos" y espera que "en las próximas dos o tres semanas" puedan "tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos".

"Sin realojos, no hay nada de lo demás", recalca García, y subraya que "es imposible filiar a la gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa". En este sentido, apunta a una "actitud de desidia" por parte del Gobierno ceutí durante las dos primeras semanas "porque jugaban la carta de la expulsión".