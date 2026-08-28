DIRECTO: Marlaska cifra en 5.000 el número de inmigrantes en Ceuta y llama a la calma: "La violencia no es el camino"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado este viernes en 72.000 los inmigrantes que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio, de los que, ha dicho, permanecen unos 5.000, y ha hecho un llamamiento a la calma, pues ha asegurado que "la violencia no es el camino" para resolver la situación de crisis migratoria que vive la ciudad autónoma.

Marlaska se ha pronunciado así después de que este jueves manifestantes contra la gestión de la crisis migratoria hayan destrozado y quemado las chabolas de los inmigrantes que continúan en Ceuta.

Y lo ha hecho en la Comisión de Interior del Congreso donde está compareciendo a petición propia para explicar la actuación de su departamento en la crisis, una rendición de cuentas a la que llega después de que este martes afirmara en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, que "no hubo ningún informe" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que avisara de la entrada de miles de personas en la ciudad autónoma, contradiciendo lo que dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la comisión del ramo en el Congreso ese mismo día.

También el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió que el Gobierno no tenía "informaciñon previa, ni precisa" de que fueran a entrar miles de personas en Ceuta.

Sin embargo, en su primera intervención en la comisión, ha evitado pronunciarse sobre este punto. En el turno de réplica de los grupos, los parlamentarios le han preguntando por este asunto. Para el diputado del PP Javier Celaya, el Gobierno es "incompetente" si es verdad que no sabían que iba a haber esa entrada masiva.

Interior reforzará la frontera de Ceuta En su primera intervención, Marlaska ha asegurado que Interior reforzará la frontera en Ceuta con medidas "extraordinarias" como el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y otro de vigilancia aérea con drones, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática. También ha defendido que el Gobierno ha actuado con "contundencia" desde el primer momento e incluso ha asegurado que su departamento empezó a actuar desde el día siguiente de la sentencia del Tribunal Supremo, reforzando los efectivos y medios en Ceuta. Asimismo ha acusado a la oposición de usar la crisis migratoria por "interés partidista" y ha reprochado a quienes "se han dedicado a desinformar, buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta". "Llamo a la calma y al cese de cualquier tipo de violencia, no es el camino", ha pedido. Paralelamente a su comparecencia, se está celebrando la reunión del Comité Especializado sobre Ceuta que preside el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa y en la que participan once ministros.