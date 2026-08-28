Avanza sin control el incendio de El Saler, pulmón verde de València, tras quemar 31 hectáreas

Avanza sin control el incendio declarado este jueves en la Devesa de El Saler (Valencia), que ha llevado a la evacuación de la pedanía, varios cámpins y que ya ha quemado más de 31 hectáreas.

Más de 120 personas se han visto obligadas a pasar la noche fuera de sus casas por un incendio cuyas causas aún se desconocen y se están investigando. Unos 250 efectivos- con 12 medios aéreos y 40 terrestres- trabajan este viernes en la zona para poner coto a las llamas.

También un pelotón de la Unidad Militar de Emergencias se ha desplegado para atajar el incendio en este pulmón verde de València situado en el Parque Natural de La Albufera.

El conseller de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha dicho en TVE que los cambios de viento siempre pueden provocar modificaciones en las previsiones de los trabajos de los efectivos, que luchan hoy además contra unas previsiones de riesgo alto de incendios en toda la Comunidad Valenciana.

Por ello, el conseller ha explicado que los vecinos evacuados no podrán volver a sus casas hasta que lo hagan en condiciones de total seguridad.

En concreto, este jueves se evacuaron la pedanía de El Saler, la torre 1 de apartamentos de la Gola de Pujol, el Centro de Recuperación de Fauna y los cámpines de la zona, según informa Efe.