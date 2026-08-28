Avanza sin control el incendio de El Saler, pulmón verde de València, tras quemar 31 hectáreas
- Más de 120 personas han sido evacuadas por un incendio cuyas causas aún se desconocen y se están investigando
- El cambio de viento complicó la situación en una comunidad que mantiene alto el riesgo de incendio
Avanza sin control el incendio declarado este jueves en la Devesa de El Saler (Valencia), que ha llevado a la evacuación de la pedanía, varios cámpins y que ya ha quemado más de 31 hectáreas.
Más de 120 personas se han visto obligadas a pasar la noche fuera de sus casas por un incendio cuyas causas aún se desconocen y se están investigando. Unos 250 efectivos- con 12 medios aéreos y 40 terrestres- trabajan este viernes en la zona para poner coto a las llamas.
También un pelotón de la Unidad Militar de Emergencias se ha desplegado para atajar el incendio en este pulmón verde de València situado en el Parque Natural de La Albufera.
El conseller de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha dicho en TVE que los cambios de viento siempre pueden provocar modificaciones en las previsiones de los trabajos de los efectivos, que luchan hoy además contra unas previsiones de riesgo alto de incendios en toda la Comunidad Valenciana.
Por ello, el conseller ha explicado que los vecinos evacuados no podrán volver a sus casas hasta que lo hagan en condiciones de total seguridad.
En concreto, este jueves se evacuaron la pedanía de El Saler, la torre 1 de apartamentos de la Gola de Pujol, el Centro de Recuperación de Fauna y los cámpines de la zona, según informa Efe.
Pulmón verde de València
El incendio afecta al pulmón verde de la ciudad de València, destacó la alcaldesa, María José Catalá, que este jueves señaló que todos los valencianos "están tristes" al ver arder un espacio que es "emocionalmente, medioambientalmente y sentimentalmente muy importante", para anunciar que ya se estudia un plan de reforestación.
El cambio del viento, que viró repentinamente en la tarde de este jueves y en lugar de ir hacia el mar se dirigió hacia el casco urbano, llevó a establecer la situación de preemergencia que se activa cuando la evolución de un incendio forestal puede afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, lo que exige la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.