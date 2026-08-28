Ceuta, en directo hoy última hora: Ceuta, en directo hoy última hora: Marlaska cifra en 5.000 el número de migrantes que siguen en la ciudad y llama a la calma: "La violencia no es el camino"
- Los ministros de Interior, Exteriores e Inclusión y Seguridad Social comparecen en el Congreso
La crisis migratoria en Ceuta por la llegada de miles de migrantes el 30 y el 31 de julio cumple casi un mes marcada este viernes por la reunión del Comité Especializado creado por el Gobierno que este viernes estará presidido por Pedro Sánchez. Otros tres ministros comparecerán en el Congreso, los de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Exteriores, José Manuel Albares, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
- Vecinos de la ciudad autónoma han destrozado y quemado en la playa de Benítez las chabolas de personas migrantes en una nueva protesta.
- El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado el crédito extraordinario de 25 millones para la atención de la infancia migrante en Ceuta.
- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viajará a Bruselas en la segunda semana de septiembre para informar a las instituciones comunitarias.
En directo, última hora de la crisis en Ceuta
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9:14
Marlaska: "La violencia no es el camino"
El ministro comienza su intervención dando las condolencias a las familias de las víctimas. "Mi objetivo es dar una información transparente y rigurosa sobre los hechos que han generado una lógica preocupación", ha expresado.
Marlaska ha cargado contra los que "desinforman y aprovechan" esta situación y ha hecho una llamada a la calma y al cese de la violencia: "Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia. La violencia no es el camino para resolver ningún problema".
El ministro ha explicado que las estimaciones cifran en 72.000 el número de migrantes que entraron en Ceuta desde Marruecos. "En apenas 24 horas, la mayoría de estas personas regersaron voluntariamente. Ahora permanecen en Ceuta unas 5.000 personas migrantes", ha asegurado.
"Se trata de un ataque a la integridad territorial de España que no pueden compararse con los flujos migratorios", ha dicho.
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9:03
Marlaka inicia su comparecencia en el Congreso para explicar su gestión
A esta hora acaba de comenzar la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar explicaciones en el Congreso sobre su gestión de la crisis.
Lo hace pocos días después de que afirmara a los medios, tras la reunión del Consejo de Ministros, que no huno ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que atisbara la entrada de miles de personas el 30 y 31 de julio.
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8:45
Torres hace un llamamiento de "no violencia" en Ceuta: "No lleva a ningún lugar"
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha hecho un llamamiento a la "no violencia" en Ceuta después de los episodios "tremendos" que se produjeron este jueves, de "ataques" a los militares, a migrantes, "quemando sus casetas, a las personas que llevaban comida, a los medios de comunicación.
"Eso no lleva a ningun lugar, tenemos que normalizar la situación para eso es imprescindible hacer un llamamiento serio responsable contundente de no violencia", ha dicho en La Hora de La 1.
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8:38
Primera reunión del mando único sobre Ceuta presidida por Sánchez
El mando único para la gestión de la crisis en Ceuta se reúne este viernes a partir de las 9:30 horas, por primera vez presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se conectará por vía telemética desde la Moncloa.
“¿¿ "A punto de cumplirse un mes de la entrada masiva de migrantes, las protestas empiezan a tomar otra dimensión en Ceuta"— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) August 28, 2026
En directo, en Las Mañanas de RNE con Cristina Cerdeira
¿¿ https://t.co/HABQgJI4Va pic.twitter.com/MWbgctkNbL“
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconoció este jueves en el Congreso que el objetivo de recuperar la normalidad no será posible de un día para otro y advirtió que afirmar que todos los migrantes que entraron el 30 y el 31 de julio en Ceuta pueden ser devueltos de una manera inmediata es "falso".
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8:27
Marlaska dará explicaciones tras afirmar que no hubo informe del CNI
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, rendirá cuentas sobre su gestión en la crisis en Ceuta en la Comisión de Interior pocos días después de que afirmara a los medios, tras la reunión del Consejo de Ministros, que no huno ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que atisbara la entrada de miles de personas el 30 y 31 de julio.
Una versión contrapuesta con la de la titular de Defensa, Margarita Robles, que afirmó esta semana en la comisión del ramo del Congreso que el CNI avisó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria para la entrada irregular a nado de migrantes desde Marruecos.
Tras la comparecencia de Marlaska se celebran en el Congreso otras dos sesiones extraordinarias en comisión, la del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y, ya por la tarde, la de la titular de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
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8:22
Sánchez preside el Comité Especializado sobre Ceuta con once de sus ministros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Especializado sobre Ceuta con la participación de once ministros, en una jornada en la que comparecen en el Congreso los titulares de Interior, Exteriores e Inclusión y Seguridad Social para dar cuenta de su gestión en la crisis.
Según la agenda del Gobierno, Sánchez preside a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa la reunión a la que asisten presencialmente 10 de sus ministros, mientras que Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) lo hará de forma telemática.
Un cónclave que se celebra tras el Comité de Situación del miércoles que estuvo presidido el ministro, Ángel Víctor Torres, que ha asumido el mando único de la crisis, y en el que participaron tanto los ministros como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
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8:20
Buenos días en el inicio de una jornada de nuevo marcada por la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno reúne el Comité Especializado sobre Ceuta, que este viernes estará presidido por Pedro Sánchez, y dará comienzo a las 9:30 horas. Otros tres ministros comparecerán en el Congreso: el primero será el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lo hará a partir de las 9:00, el de Exteriores, José Manuel Albares, a las 12:00, y la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que será ya por la tarde a las 16:00 horas.
Todo después de que en una nueva protesta los vecinos de la ciudad autónoma manifestaran su hartazgo destrozando y quemando las chabolas de los migrantes en la playa de Benítez.