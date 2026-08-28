Ceuta, en directo hoy última hora: Ceuta, en directo hoy última hora: Marlaska cifra en 5.000 el número de migrantes que siguen en la ciudad y llama a la calma: "La violencia no es el camino"

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Marlaska: "La violencia no es el camino"

El ministro comienza su intervención dando las condolencias a las familias de las víctimas. "Mi objetivo es dar una información transparente y rigurosa sobre los hechos que han generado una lógica preocupación", ha expresado.

Marlaska ha cargado contra los que "desinforman y aprovechan" esta situación y ha hecho una llamada a la calma y al cese de la violencia: "Llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia. La violencia no es el camino para resolver ningún problema".

El ministro ha explicado que las estimaciones cifran en 72.000 el número de migrantes que entraron en Ceuta desde Marruecos. "En apenas 24 horas, la mayoría de estas personas regersaron voluntariamente. Ahora permanecen en Ceuta unas 5.000 personas migrantes", ha asegurado.

"Se trata de un ataque a la integridad territorial de España que no pueden compararse con los flujos migratorios", ha dicho.

