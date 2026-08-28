El tiempo el fin de semana del 28 de agosto en España: estabilización general con chubascos en el noroeste

El fin de semana comenzará marcado por una tendencia hacia la estabilización meteorológica en la mayor parte de España. Tras el paso del sistema frontal que ha barrido el norte peninsular en las últimas horas, la borrasca comenzará a alejarse este viernes, permitiendo la apertura de grandes claros en el centro y el sudoeste.

No obstante, la atmósfera mantendrá cierto grado de inestabilidad en el noroeste, donde Galicia, Asturias y la provincia de León registrarán cielos cubiertos, bancos de niebla matinales y chubascos acompañados de tormentas ocasionales.

Asimismo, el extremo sureste peninsular, especialmente la provincia de Almería, así como el litoral este, Melilla y el archipiélago balear, estarán bajo la influencia de nubes medias y altas con presencia de calima y posibilidad de tormentas secas que podrían ser localmente fuertes.