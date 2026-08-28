El tiempo el fin de semana del 28 de agosto en España: estabilización general con chubascos en el noroeste
- El final del frente atlántico traerá cielos despejados, aunque persistirán las tormentas en el sureste y el noroeste
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El fin de semana comenzará marcado por una tendencia hacia la estabilización meteorológica en la mayor parte de España. Tras el paso del sistema frontal que ha barrido el norte peninsular en las últimas horas, la borrasca comenzará a alejarse este viernes, permitiendo la apertura de grandes claros en el centro y el sudoeste.
No obstante, la atmósfera mantendrá cierto grado de inestabilidad en el noroeste, donde Galicia, Asturias y la provincia de León registrarán cielos cubiertos, bancos de niebla matinales y chubascos acompañados de tormentas ocasionales.
Asimismo, el extremo sureste peninsular, especialmente la provincia de Almería, así como el litoral este, Melilla y el archipiélago balear, estarán bajo la influencia de nubes medias y altas con presencia de calima y posibilidad de tormentas secas que podrían ser localmente fuertes.
Termómetros en ascenso por el oeste y tiempo soleado para el fin de semana
El comportamiento de las temperaturas reflejará un marcado contraste geográfico durante la jornada del viernes. Los valores máximos experimentarán un ascenso notable en la mitad occidental peninsular y en el extremo noroeste, mientras que caerán de forma drástica en el tercio este y en las islas Baleares.
A pesar de estos descensos, los litorales mediterráneos y el bajo Ebro no bajarán de los 20 grados durante la noche. En cuanto al viento, se esperan rachas fuertes de componente alisio en Canarias y de componente oeste en la costa de Galicia y Asturias, tendiendo a amainar en el resto de las cuencas marítimas.
De cara al sábado y al domingo, las altas presiones tomarán el control definitivo de la situación meteorológica en la Península y los archipiélagos. El sábado se impondrá el tiempo abiertamente anticiclónico y soleado en prácticamente todo el mapa, con la única excepción del litoral cantábrico y Galicia, donde la aproximación de un frente poco activo incrementará la nubosidad y dejará precipitaciones débiles.
Durante la jornada del domingo, este frente rozará el tercio norte, extendiendo las lluvias de forma moderada por la cornisa cantábrica, mientras que el resto del país despedirá la semana con cielos despejados y temperaturas estables en el inicio del tramo final del verano.
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