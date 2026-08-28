Las mejores imágenes del eclipse lunar parcial de agosto 2026: la luna de esturión en cinco fases

Tras la resaca emocional del histórico eclipse solar total del día 12, en las horas previas del amanecer de este viernes, toda España, Europa y otros lugares del mundo han sido testigos de un eclipse lunar parcial.

La Tierra se ha interpuesto, de forma alineada, entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. La fase parcial del eclipse ha comenzado a las 4:34, con el máximo a las 6:12, y su fin a las 7:52 hora peninsular.

Un inicio casi imperceptible Este fenómeno astronómico se produce en cinco etapas sucesivas: la primera es la fase de penumbra, en la que la sombra de la Tierra difumina el borde delantero de la Luna de forma casi imperceptible. El eclipse lunar comienza la fase penumbra sobre la Ciudad de Panamá MARTIN BERNETTI / AFP

La Luna se esconde entre los arcos del Coliseo Luego, durante la umbra, se produce un oscurecimiento mucho más marcado en el borde superior izquierdo del disco lunar. A diferencia del eclipse solar del pasado 12 de agosto, que exigió gafas homologadas con certificación ISO 12312-2, observar un eclipse lunar es totalmente seguro, por lo que se puede apreciar todo el proceso de forma nítida.

Un eclipse sobre una luna llena Luna llena durante el eclipse lunar parcial en Buenos Aires EFE / Juan Ignacio Roncoroni Dentro de las grandes coincidencias que el cielo está dando y dará en España próximamente, el eclipse parcial ha coincidido con la luna de esturión, que es el nombre que recibe la luna llena de agosto.

Un eclipse lunar casi completo La luna llena se pone sobre los rascacielos de Varsovia durante el eclipse lunar parcial SERGEI GAPON / AFP A diferencia de un eclipse total, en el que la Luna queda completamente cubierta por la umbra terrestre, en un eclipse parcial solo una fracción de la superficie lunar se adentra en la zona más oscura de esa sombra, ofreciendo el característico “mordisco” sombreado sobre el disco lunar. No obstante, la Luna ha quedado cubierta en torno a un 93% por la sombra terrestre.

La fase máxima Eclipse lunar a través de las nubes detrás del Monumento a Washington AP Photo / Cliff Owen Cuando el eclipse ha alcanzado su punto máximo, la zona en sombra ha ocupado casi la totalidad de la extensión del satélite, dejando solo un leve arco de luz en la esquina superior derecha. Las dos últimas etapas son el proceso inverso, con la Luna recuperando progresivamente su brillo original a medida que sale de la sombra terrestre.