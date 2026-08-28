Las mejores imágenes del eclipse lunar parcial de agosto 2026: la luna de esturión en cinco fases
- La fase parcial del fenómeno astronómico ha comenzado a las 4:34, con el máximo a las 6:12
- El satélite ha quedado cubierto en torno a un 93% por la sombra terrestre
Tras la resaca emocional del histórico eclipse solar total del día 12, en las horas previas del amanecer de este viernes, toda España, Europa y otros lugares del mundo han sido testigos de un eclipse lunar parcial.
La Tierra se ha interpuesto, de forma alineada, entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. La fase parcial del eclipse ha comenzado a las 4:34, con el máximo a las 6:12, y su fin a las 7:52 hora peninsular.
Un inicio casi imperceptible
Este fenómeno astronómico se produce en cinco etapas sucesivas: la primera es la fase de penumbra, en la que la sombra de la Tierra difumina el borde delantero de la Luna de forma casi imperceptible.
La Luna se esconde entre los arcos del Coliseo
Luego, durante la umbra, se produce un oscurecimiento mucho más marcado en el borde superior izquierdo del disco lunar. A diferencia del eclipse solar del pasado 12 de agosto, que exigió gafas homologadas con certificación ISO 12312-2, observar un eclipse lunar es totalmente seguro, por lo que se puede apreciar todo el proceso de forma nítida.
Un eclipse sobre una luna llena
Dentro de las grandes coincidencias que el cielo está dando y dará en España próximamente, el eclipse parcial ha coincidido con la luna de esturión, que es el nombre que recibe la luna llena de agosto.
Un eclipse lunar casi completo
A diferencia de un eclipse total, en el que la Luna queda completamente cubierta por la umbra terrestre, en un eclipse parcial solo una fracción de la superficie lunar se adentra en la zona más oscura de esa sombra, ofreciendo el característico “mordisco” sombreado sobre el disco lunar.
No obstante, la Luna ha quedado cubierta en torno a un 93% por la sombra terrestre.
La fase máxima
Cuando el eclipse ha alcanzado su punto máximo, la zona en sombra ha ocupado casi la totalidad de la extensión del satélite, dejando solo un leve arco de luz en la esquina superior derecha.
Las dos últimas etapas son el proceso inverso, con la Luna recuperando progresivamente su brillo original a medida que sale de la sombra terrestre.
La 'luna de sangre'
Aunque no se le pueda llamar oficialmente 'luna de sangre' porque es un término reservado a los eclipses totales, la profundidad del fenómeno ha permitido apreciar tonos rojizos o anaranjados en la zona cubierta por la sombra.
Este efecto es causado porque la atmósfera terrestre filtra y desvía parte de la luz solar. Las longitudes de onda más cortas, como los azules, se dispersan con mayor facilidad, mientras que las rojizas la atraviesan con más facilidad y acaban proyectándose sobre la superficie lunar.