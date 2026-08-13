Danny León habla sobre su espectacular vídeo viral durante el eclipse solar 2026

El eclipse solar total que se ha vivido en España ha dejado momentos únicos e irrepetibles que quedarán en el recuerdo de miles de personas.

Danny León es uno de los protagonistas que ha dejado este miércoles día 12 de agosto de 2026. Junto con un skate ha protagonizado uno de los vídeos más espectaculares de este fenómeno astronómico. El deportista madrileño consiguió sincronizar uno de sus saltos en el momento donde la Luna se interponía entre la Tierra y el Sol, dejando una silueta suspendida frente al eclipse.

El skater ha compartido el vídeo en sus redes sociales bajo el título "El truco de mi vida: Eclipse mode" donde se muestra al profesional saltando con su monopatín en el momento del 100% de ocultación.

Danny León Vallarino es un skater profesional que ha competido en varios eventos de skateboarding como el Campeonato Mundial y también participó en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 y posteriormente en 2024.

Para grabar el famoso vídeo ha necesitado a ocho personas más, mucha coordinación y ha requerido de una organización precisa.

¿Cómo grabaron el vídeo? Durante la noche de antes Danny y su amigo Gochi, su cámara, acudieron al lugar donde se iba a protagonizar el vídeo para estudiar la posición del Sol en el momento exacto. Uno desde abajo y otro desde arriba analizaron el momento exacto para descubrir el mejor punto donde poner la rampa de skate y la cámara. La rampa del vídeo se trata de una modulable de una empresa de Barcelona que se monta y se desmonta rápidamente. Los integrantes del grupo que montaron el vídeo junto con Danny pernoctaron en el lugar donde iban a realizar las acrobacias para estar preparados al día siguiente. Todo estaba medido y calculado al milímetro ya que como ha confesado el protagonista solo disponían de "30 segundos" para hacer la foto.