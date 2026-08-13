Danny León habla sobre su espectacular vídeo viral durante el eclipse solar 2026
- El skater profesional Danny León ha protagonizado una de las imágenes más vistas del fenómeno astronómico
- Eclipse solar 2026
El eclipse solar total que se ha vivido en España ha dejado momentos únicos e irrepetibles que quedarán en el recuerdo de miles de personas.
Danny León es uno de los protagonistas que ha dejado este miércoles día 12 de agosto de 2026. Junto con un skate ha protagonizado uno de los vídeos más espectaculares de este fenómeno astronómico. El deportista madrileño consiguió sincronizar uno de sus saltos en el momento donde la Luna se interponía entre la Tierra y el Sol, dejando una silueta suspendida frente al eclipse.
El skater ha compartido el vídeo en sus redes sociales bajo el título "El truco de mi vida: Eclipse mode" donde se muestra al profesional saltando con su monopatín en el momento del 100% de ocultación.
Danny León Vallarino es un skater profesional que ha competido en varios eventos de skateboarding como el Campeonato Mundial y también participó en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 y posteriormente en 2024.
Para grabar el famoso vídeo ha necesitado a ocho personas más, mucha coordinación y ha requerido de una organización precisa.
¿Cómo grabaron el vídeo?
Durante la noche de antes Danny y su amigo Gochi, su cámara, acudieron al lugar donde se iba a protagonizar el vídeo para estudiar la posición del Sol en el momento exacto. Uno desde abajo y otro desde arriba analizaron el momento exacto para descubrir el mejor punto donde poner la rampa de skate y la cámara.
La rampa del vídeo se trata de una modulable de una empresa de Barcelona que se monta y se desmonta rápidamente. Los integrantes del grupo que montaron el vídeo junto con Danny pernoctaron en el lugar donde iban a realizar las acrobacias para estar preparados al día siguiente.
Todo estaba medido y calculado al milímetro ya que como ha confesado el protagonista solo disponían de "30 segundos" para hacer la foto.
Dificultades superadas
Para tener todo perfecto Danny confiesa que han sido supervisados por una jefa muy peculiar, su perrita Zoe, que presenció la toma del vídeo en directo con ellos.
A pesar de la ayuda, no lo han tenido nada fácil. Danny se tuvo que enfrentar a los problemas de viento y la baja visibilidad debido a la poca iluminación que tenían. Por su parte su compañero Gochi confiesa que, en realidad, lo más difícil ha sido "la distancia" entre el objetivo de la cámara, Danny con su skate y el eclipse.
La cámara debía moverse todo el rato, alejándose cada pocos segundos unos pasos para que el Sol no apareciera cortado por el horizonte.
Todos los participantes del vídeo están muy orgullosos y contentos del resultado obtenido.
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Comentarios que contienen las palabras "belleza" o "barbaridad" son los que más abundan en su vídeo, y es que no es para menos. El vídeo se ha hecho súper famoso y en Instagram, de momento, acumula ya cerca de 9 millones de likes, más de 73.000 comentarios, 2 millones de compartidos y 648.000 respost.
Danny León, sin duda, ha conseguido capturar una obra de arte y ahora promete volver a superar un reto en el eclipse de 2027.
*Este contenido ha sido escrito por la estudiante en prácticas Carla Alonso González bajo la supervisión de la jefa de sección Ana Bravo.