Aznar pide en Ceuta un "cambio de dirección política" de España: "Se ha violado la integridad territorial"

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, ha pedido este jueves en Ceuta un "cambio de dirección política" de España tras reunirse con el presidente ceutí Juan Jesús Vivas en la ciudad autónoma que ha visitado con motivo de la crisis migratoria tras la entrada de más de 70.000 migrantes, de los que alrededor de 5.000 siguen en la ciudad autónoma según el Ejecutivo central. "Se ha violado la integridad territorial", ha advertido Aznar en una intervención institucional en la que no ha habido preguntas.

"Esta ha sido la mayor pero no la primera avalancha y debe ser la última que nos sorprenda inermes", ha dicho el expresidente del Gobierno en una visita que se produce más de 20 años después del incidente de la isla del Perejil, uno de los momentos de mayor tensión entre España y el país magrebí durante su etapa al frente del Ejecutivo.

El exjefe de Gobierno ha advertido que la primera responsabilidad que debe asumirse es la de "recuperar el orden, la seguridad y la normalidad tan notoriamente conculcados desde hace más de un mes" y ha mostrado su apoyo a las medidas planteadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Quien asalta nuestra frontera no pude permanecer en territorio nacional, debo recordar que la soberanía nacional no tiene vacaciones, una vez agredida solo cabe restaurarla pero defender la integridad nacional no es inventarse un relato".

“José María Aznar, expresidente del Gobierno: "La soberanía nacional no tiene vacaciones, una vez agredida solo cabe restaurarla"#Canal24horas pic.twitter.com/NxFYLet7nv“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 27, 2026

El cambio en la dirección política del país que ha defendido Aznar, es "necesario", ha dicho Aznar, para que "cuando la nación sea puesta a prueba todo el mundo tenga muy claro que el Estado responderá". Y haciendo extensiva su intervención también a la ciudad autónoma de Melilla, ha llamado a "despejar todas las incertidumbres que nublan ese presente pero sobre todo las que amenazan su futuro porque es el de todos, Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España".

Vivas recuerda la respuesta en el incidente del Perejil: "Nuestra soberanía es innegociable" Vivas ha dicho que este es "seguramente el momento más difícil" de la historia reciente en la ciudad autónoma. En este contexto, ha dicho, "hay que saber de qué lado se está, solo hay dos posiciones, o se está con Ceuta o España o al servicio de otros intereses, sean electorales, partidistas". Y ha recordado cómo fue la gestión del incidente de la isla del Perejil en 2002. "Esta confianza tuvo un reto la crisis del islote de Perejil, se puso a prueba de manera intencionada hasta qué punto España estaba dispuesta a defender su soberanía, la respuesta de Aznar fue que nuestra dignidad y soberanía son innegociables y se defienden con todos los medios y capacidades del Estado". “Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, comparece tras la reunión con el expresidente José María Aznar: "El presidente Aznar significa un antes y un después en el devenir de nuestra ciudad de los últimos 30 años"#Canal24horas pic.twitter.com/qG4bfs1ddo“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 27, 2026 Aznar se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, con miembros de su gobierno en el Ayuntamiento de Ceuta, donde también ha estado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. Allí, el expresidente del Gobierno ha firmado en el libro de honor de la Ciudad, en la Alcaldía Noble y pasadas las 13:30 horas ha dado comienzo el acto institucional en el Salón del Trono junto a Vivas.