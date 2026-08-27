Aznar pide en Ceuta un "cambio de dirección política" de España: "Se ha violado la integridad territorial"
- El expresidente, tras reunirse con Vivas: "Debe ser la última avalancha que nos sorprenda inermes"
- Ceuta, en directo última hora de la crisis migratoria en una jornada marcada por las comparecencias de ministros
El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, ha pedido este jueves en Ceuta un "cambio de dirección política" de España tras reunirse con el presidente ceutí Juan Jesús Vivas en la ciudad autónoma que ha visitado con motivo de la crisis migratoria tras la entrada de más de 70.000 migrantes, de los que alrededor de 5.000 siguen en la ciudad autónoma según el Ejecutivo central. "Se ha violado la integridad territorial", ha advertido Aznar en una intervención institucional en la que no ha habido preguntas.
"Esta ha sido la mayor pero no la primera avalancha y debe ser la última que nos sorprenda inermes", ha dicho el expresidente del Gobierno en una visita que se produce más de 20 años después del incidente de la isla del Perejil, uno de los momentos de mayor tensión entre España y el país magrebí durante su etapa al frente del Ejecutivo.
El exjefe de Gobierno ha advertido que la primera responsabilidad que debe asumirse es la de "recuperar el orden, la seguridad y la normalidad tan notoriamente conculcados desde hace más de un mes" y ha mostrado su apoyo a las medidas planteadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Quien asalta nuestra frontera no pude permanecer en territorio nacional, debo recordar que la soberanía nacional no tiene vacaciones, una vez agredida solo cabe restaurarla pero defender la integridad nacional no es inventarse un relato".
“José María Aznar, expresidente del Gobierno: "La soberanía nacional no tiene vacaciones, una vez agredida solo cabe restaurarla"#Canal24horas pic.twitter.com/NxFYLet7nv“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 27, 2026
El cambio en la dirección política del país que ha defendido Aznar, es "necesario", ha dicho Aznar, para que "cuando la nación sea puesta a prueba todo el mundo tenga muy claro que el Estado responderá". Y haciendo extensiva su intervención también a la ciudad autónoma de Melilla, ha llamado a "despejar todas las incertidumbres que nublan ese presente pero sobre todo las que amenazan su futuro porque es el de todos, Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España".
Vivas recuerda la respuesta en el incidente del Perejil: "Nuestra soberanía es innegociable"
Vivas ha dicho que este es "seguramente el momento más difícil" de la historia reciente en la ciudad autónoma. En este contexto, ha dicho, "hay que saber de qué lado se está, solo hay dos posiciones, o se está con Ceuta o España o al servicio de otros intereses, sean electorales, partidistas".
Y ha recordado cómo fue la gestión del incidente de la isla del Perejil en 2002. "Esta confianza tuvo un reto la crisis del islote de Perejil, se puso a prueba de manera intencionada hasta qué punto España estaba dispuesta a defender su soberanía, la respuesta de Aznar fue que nuestra dignidad y soberanía son innegociables y se defienden con todos los medios y capacidades del Estado".
“Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, comparece tras la reunión con el expresidente José María Aznar: "El presidente Aznar significa un antes y un después en el devenir de nuestra ciudad de los últimos 30 años"#Canal24horas pic.twitter.com/qG4bfs1ddo“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 27, 2026
Aznar se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, con miembros de su gobierno en el Ayuntamiento de Ceuta, donde también ha estado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo. Allí, el expresidente del Gobierno ha firmado en el libro de honor de la Ciudad, en la Alcaldía Noble y pasadas las 13:30 horas ha dado comienzo el acto institucional en el Salón del Trono junto a Vivas.
El PP ve "insostenible" la situación y pide la condición de "agente de autoridad" para los militares
Feijóo ha vuelto a criticar la gestión del Ejecutivo central este jueves a través de un mensaje publicado en la red social X en el que afirma que agresión a cuatro militares desplegados en Ceuta es la "prueba" de que la situación en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio "escala" y es "insostenible", y ha pedido al Gobierno adecuar el marco legal que rige la labor de los soldados para que puedan actuar como agentes de la autoridad.
Los militares trabajan "sin medios, órdenes claras y un marco legal adecuado", por lo que concluye que "no pueden trabajar". "¿A qué espera el Gobierno? ¿A que haya una desgracia? O peor, ¿a aprovecharla políticamente?", se ha preguntado. El líder 'popular' ha añadido que los ceutíes llevan un mes "aguantando solos lo que no les corresponde" y que el Gobierno "no hizo nada" para evitar la invasión" y "no está haciendo nada para frenar la crisis de orden público que empeora cada día".
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, a cuenta de los cuatro militares heridos: "Los militares están en las calles como apoyo, no pueden detener ni hacer uso de la fuerza". Muñoz ha recordado que interpeló a la ministra durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso del martes sobre la situación de los militares desplegados en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. "No supo contestarme", ha destacado la portavoz en la red social X.
La 'popular' ha señalado que los militares están en las calles de Ceuta "pero sólo como apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin un marco jurídico que les proteja". Así, "no pueden detener a nadie, ni pedir identificaciones, ni hacer uso de la fuerza más allá de la legítima defensa como cualquier civil, no tienen material antidisturbios", ha añadido. "Sólo pueden observar, tareas de apoyo logístico, aportan capacidades y material logístico y estar en las calles como mero acto de disuasión, entre otras labores de apoyo", ha completado la portavoz parlamentaria.
En este sentido, ha recordado que Robles puede dar a los militares la condición de agentes de la autoridad, llevando identificación, como ya se hizo durante la pandemia de la COVID-19, con el amparo de la Ley de Defensa Nacional, la Ley de la Carrera Militar y el Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha aludido a la agresión sufrida por los militares durante su intervención en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional en el Congreso, en la que comparece el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para abordar la crisis en Ceuta. La portavoz se ha referido a los inmigrantes como "un ejército que ha tomado la ciudad de Ceuta" y, en alusión al papel de los militares, ha afeado la falta de coordinación, refuerzos y medios. "Esta es la protección, esta es la garantía que ofrece el Gobierno", ha rematado.