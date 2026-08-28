Elma Saiz pide que se permita el reparto de comida a migrantes en Ceuta: "Contribuye a garantizar la paz social"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este viernes en el Congreso el trabajo de su Ministerio y del Gobierno ante el "episodio migratorio más intenso jamás vivido" en España, el que tuvo lugar con la entrada de 72.000 personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, de las cuales unas 5.000 siguen en la ciudad.

"En momentos excepcionales la política debe estar a la altura de los desafíos. Nuestro objetivo no es alimentar la confrontación ni utilizar el sufrimiento humano como arma partidista", ha lanzado al inicio de su intervención a petición propia en la Comisión de Trabajo, Economía Social y Migraciones de la Cámara Baja. Lo hace a pocos días de que se cumpla un mes de la llegada masiva de migrantes y cuando la situación social en Ceuta está cada vez más tensionada, con manifestaciones diarias y ataques a migrantes y a los campamentos donde malviven, como ocurrió el jueves en la playa del Trampolín.

Precisamente el jueves un grupo de manifestantes impidió la entrega de comida a migrantes por parte de la Cruz Roja en esta playa, una labor que la organización en coordinación con el Ministerio lleva a cabo desde el inicio de la crisis. Por ello, Elma Saiz ha hecho un "llamamiento a todas las partes implicadas" para contribuir a que esta "tarea absolutamente imprescindible desde el punto de vista humanitario se pueda seguir realizando con todas las garantías de seguridad y con la normalidad más absoluta".

"No podemos consentir que quienes realizan esta labor puedan ser expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario", ha reclamado.

Estos comportamientos "que debemos rechazar firmemente" no representan, ha señalado, "la madurez, la solidaridad y el comportamiento ejemplar que caracterizan a la sociedad ceutí y que una vez más está manifestando".

La titular de Migraciones ha detallado que desde el inicio de la crisis hasta el 27 de agosto se han repartido 93.350 kits de alimentación entre la playa del Trampolín y otros puntos de la ciudad ,1.396 kits de higiene femenina y 2.150 kits de higiene masculina.

"No estamos hablando de cifras abstractas: cada ración de alimento, cada botella de agua, cada brick de leche, no solo atiende una necesidad básica que garantiza la dignidad humana", sino que "redunda en beneficio de los vecinos de Ceuta y contribuye a garantizar la convivencia y la paz social en las calles". "Imaginemos qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera", se ha preguntado.

Centros de acogida y una nueva ayuda de 44 millones Saiz ha detallado la respuesta del Gobierno ante la "presión extraordinaria sobre los dispositivos de acogida de la ciudad". En primer lugar se amplió el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), pasando de una capacidad de 512 a 1.105 plazas disponibles, un incremento en poco tiempo del 116% con nuevas áreas del centro habilitadas, incluida una separada para familias y personas vulnerables, y el traslado de literas desde el centro Las Raíces de Tenerife. Después, se destinaron 6,43 millones de euros a atención humanitaria mediante una declaración de emergencia inicial, una cantidad que se ha propuesto ampliar con 44,51 millones más. También se activó "de inmediato" el mecanismo de financiación de emergencia del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Comisión Europea. "Al contrario de lo que se ha dicho estos días, el Gobierno solicitó ayuda a Europa desde el primer momento", ha defendido. ““ Más adelante, se habilitaron espacios con capacidad de acogida de 1.800 personas en Loma Colmenar y Loma Margarita. Se ha dado una "respuesta desde la legalidad y humanidad", ha recalcado la ministra. "Cumplir la ley, respetar los derechos humanos, aplicar con rigor la normativa nacional e internacional no es debilidad, es lo que nos hace un país mejor. España ha respondido con firmeza, responsabilidad y humanidad y lo va a seguir haciendo", ha rematado.