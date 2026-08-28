Crece el campamento de migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta tras los incidentes en la playa de Benítez
- El Gobierno cifra en 5.000 los migrantes aún en Ceuta y pide a Ceuta colaboración para su reubicación
- Ceuta, en directo última hora de la crisis migratoria
La playa del Trampolín de Ceuta, donde desde finales de julio pernoctan muchos migrantes desde el salto masivo, ha aumentado este viernes el número de pequeños campamentos formados tras los incidentes que se registraron este jueves en la playa de Benítez, epicentro de una nueva concentración que acabó con el destrozo de las 'chabolas' allí instaladas, que fueron quemadas. Estos hechos elevaron la tensión en la ciudad autónoma, que acabó con cargas policiales.
Los manifestantes se dirigieron posteriormente a esta playa del Trampolín, coreando "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "invasores, expulsión", donde impidieron la entrada de un camión de Cruz Roja con comida para los migrantes e incendiaron también dos sombrillas de paja en otro pequeño campamento junto a otra playa adyacente.
En los últimos días en Ceuta se ha aumentado la tensión en las playas donde permanecen los migrantes que entraron entre el 30 y el 31 de julio causando la mayor crisis migratoria a la que ha hecho frente España.
5.000 migrantes, 1.500 menores siguen en Ceuta
Mientras, siguen las comparecencias de los ministros en el Congreso para dar cuenta de la respuesta a esta situación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado este viernes en 5.000 las personas migrantes que siguen allí, con 1.500 menores, de los que 700, además, son niñas y muchos de estos, menores de 12 años.
Estos datos han sido rebatidos por PP y Vox, que acusan al Gobierno de mentir al apuntar que los datos policiales e, incluso de alguna ONG, "hablan de cerca de 20.000".
El ministro Ha vuelto a hacer un llamamiento a la calma: "Llamo a la calma y al cese de cualquier tipo de violencia, no es el camino". Y ha cargado contra aquellos que tienen "intereses partidistas" y se "han dedicado a desinformar, buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta".
Por su parte, el ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha instado, en una entrevista en TVE a "normalizar la situación" para lamentar que este jueves se produjeran "episodios tremendos": "No se puede agredir a militares, pero tampoco se puede agredir a otras personas ni a los migrantes o impedir el paso de ayuda humanitaria". Desde el Gobierno piden, además, contundencia al PP en el llamamiento a la calma y a la colaboración para poner fin a esta solución.
En este sentido, ha dicho que para que la crisis se encarrile y se pueda agilizar los plazos de expulsión, "viendo caso a caso en cumplimiento de la ley", es necesario alcanzar un acuerdo con la ciudad autónoma para ubicar a los migrantes y alcanzar un acuerdo para los espacios de acogida.
Vamos a incorporar..
la voz de ángel Víctor Torres ministro de política territorial memoria
democrática y autoridad funcional para la crisis
de Ceuta
ministro muy buenos días hola qué tal buenos días fíjese en las últimas 48
horas ha habido ataques contra asentamientos de inmigrantes contra un
convoy del ejército ustedes
consideran que estamos ante hechos aislados o realmente está creciendo la
violencia en Ceuta, ministro?
Bueno, estamos ante un momento en el que tenemos que hacer un llamamiento
llamamiento
responsable a la no a la violencia ayer lo decía yo en el congreso de los
responsable
a la no a la violencia.
Ayer lo decía yo en el Congreso de los Diputados, se lo
diputados se lo pedía a los partidos políticos y antes de ayer se lo pedía
expresamente al presidente vivas y lo hizo hizo un llamamiento después de
tener el comité de situación del miércoles no a la violencia sin embargo
ayer
jueves tuvimos episodios tremendos...
...como usted expone, ataque a militares por parte de inmigrantes..
ataques a los inmigrantes quemando sus casetas, ataques a las personas
voluntarias
que son de ceuta que iban a llevar la comida humanitaria ataque a la Cruz
Roja tan que a los medios
de comunicación, a los responsables que estaban allí haciendo su trabajo y eso
no lleva a ningún lugar
Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer?
Normalizar la situación.
Para
eso es imprescindible que hagamos un llamamiento responsable, serio,
contundente
de no a la violencia las manifestaciones están regladas en
nuestra constitución por suerte en nuestra democracia pero no
pueden ser brotes de xenofobia ni tampoco de violencia contra las fuerzas
y cuerpos de seguridad y los servidores
públicos por parte de unos y de otros.
Y la situación que estamos viviendo en Ceuta no es fácil, no es
fácil. No lo fue el 30 y el 31 cuando entraron
cerca de más de 70.000 personas, quedan miles de personas
Pero también había una situación con cierto parecido en Ceuta en el año 21 o
en el 20
en Canarias y esas personas que han llegado y que no retornan
voluntariamente
tenemos un proceso para que se devuelvan y puedan retornar cuanto
antes
reglado en el que por ejemplo es necesario tener espacio y lo que no
puede ser es que no
consensuemos los espacios.
Hoy vamos a tener un comité de situación para también hablar sobre
esto y yo espero que de ahí
salgamos con un consenso de que para que puedan ser datados filiados quienes
son los
solicitantes de asilo, quienes son realmente menores, etc.
Tenemos que tener espacios y los espacios tienen que
ser lógicamente ahí para luego cuanto antes ser devueltos y que tengamos esa
normalidad
Ministro, lo que sucede es que, claro, no estamos hablando de
ataques cuando los violentos de ataques quiero decir de incidentes aislados no
entiendo yo porque cuando los violentos deciden quemar
las viviendas improvisadas de los migrantes, arrasar con ese campamento,
están sembrando el terror.
Si esto se hiciese en otro punto de nuestro país,
sabemos qué calificación tendría.
Sí, así es. Y por tanto..
yo que he estado muchas veces en Ceuta, quizás el ministro en esta legislatura
que más he estado, que conozco bien también
la ciudad de Ceuta, en mi condición anterior de presidente, al presidente
viva, yo no creo que, lo digo
contundentemente, eso no refleja la realidad del pueblo de Ceuta, que es un
pueblo acostumbrado a la internacionalidad,
un pueblo de convivencia, un pueblo de pacifismo y por tanto es un llamamiento
a la ciudadanía de Ceuta
Porque se ha visto que hay personas encapuchadas, lo que acabamos de
escuchar en este mismo programa, que van con barras, que
agreden a Ceutíes. Los chicos que estaban ayer y chicas
para trabajar, para llevar la comida, son Ceutíes
amenazados no puede ser y por tanto tiene que haber una inflexión y hoy lo
vamos a plantear
en el comité de situación...
...empezando por ahí la situación...
...para que podamos trabajar..
...porque si lo que se pretende, se quiere y se desea...
...es que cuanto antes alcancemos la normalidad en Ceuta...
...que había comienzo de julio..
tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer.
Las administraciones públicas, las críticas son legítimas y estamos
dispuestos a
aguantar, soportar y responder a cualquiera de ellas, pero no puede ser
que no se condene la violencia,
no puede ser que haya mensajes contradictorios o oportunistas, no
puede ser
que se avive la llama y luego con la boca pequeña se diga que no se quiere
la violencia.
porque hay que condenarla con contundencia, ese es el primer paso y
¿Por
por tanto vamos a ver si somos capaces
de bajar el momento en el que estamos porque tenemos mucha labor por delante
Ministro, estos violentos han sido identificados, han sido detenidos, se
les está buscando por Ceuta
Ha habido personas detenidas y daremos, como digo, en un comité de situación
que también tiene reserva de la información,
qué es lo que se ha procedido durante el día de ayer y, lógicamente, la ley
está para cumplirla...
...y por tanto no se puede agredir a militares...
...y ahí tiene que caer todo el peso de la ley..
pero tampoco se puede agredir a otras personas ni a los inmigrantes ni a
nadie y no se puede impedir el paso de ayuda
humanitaria. Es que no vamos a dar de comer a los
niños, hay miles de personas que tienen
esa única comida al día...
...si queremos normalizar la situación...
...tenen que estar en un espacio para que puedan..
cuanto antes hacerse los triajes por parte de los funcionarios, comprobar su
situación para que puedan volver
y hacer las devoluciones al país de origen.
Y eso siempre ha sido así en el año 26, en el año 25
y en el año 16 gobernando el Partido Popular.
Es que hay unos procesos que
cumplir, una ley. Ha habido personas recientemente en el
año 21-22 que fueron condenadas responsables
públicos lo conocemos la delegada del gobierno de españa en ceuta o la
vicepresidenta del gobierno de ceuta y además
eran de partidos políticos distintos, condenados porque se hicieron
actuaciones que se entiende
de acuerdo a ley y que no respondían al marco legal.
Por tanto, eso de afirmar que se pueden devolver al 17
siguiente es falso, es irresponsable.
Puede ser un deseo, pero no se puede..
No, discúlpeme, por afinar la pregunta.
En el ataque contra los militares hay 12 migrantes detenidos
En los ataques violentos contra los migrantes, ¿cuántas personas detenidas
hay a esta hora?
No puedo responderte, Silvia, a ese dato porque hoy tenemos el comité de
situación y ahí se dará toda esa
información que en la mañana de hoy también he solicitado al delegado del
gobierno.
Por tanto,
es una información de ayer mismo y vamos a ver qué es lo que terminan
concluyendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
que también está haciendo un trabajo complicado, lo tengo que reconocer,
difícil, pero también tenemos que romper
una lanza a favor de la seguridad y del esfuerzo de todos.
Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte
es decir, tenemos que caminar en Ceuta para que, y ayer yo fui claro, el mando
único que se ha creado tiene un marco temprano,
temporal... ...yo lo quiero hacer en el menor
tiempo posible...
...y ha habido precedentes..
Y en el año 21 y en el año 20, y yo estaba en Canarias de presidente de
Canarias, los migrantes que llegaron a espacios
acotados terminaron siendo bien devueltos o respondieron a su solicitud
de asilo dentro de los márgenes de la ley
...pero no pudo ser inmediato, hubo críticas también...
...pero lo que no puede ser es que eso se utilice por grupos organizados..
que lo que buscan es otra cosa, no quieren la normalización de Ceuta, no
creo que representen a Ceuta..
no puede ser esa la imagen de una ciudad que ha sido siempre ejemplo,
repito, de convivencia, de responsabilidad,
de interracialidad y de un espacio pacífico al mundo
Los ciudadanos están denunciando, como acabamos de escuchar aquí, Ángel, en el
programa, pasividad por parte de las
fuerzas de seguridad.
¿Qué órdenes de actuación tienen?
ministro? Bueno, las marcan lógicamente sus
mandos y en ese sentido es difícil que ayer, cuando tenemos un camión de la
Cruz
Roja que por suerte pudimos distribuir la comida, pero hoy también habrá que
entregarla
y tenemos que hacer los mecanismos para que eso se pueda realizar, pero es
complicado cuando tienes personas que se sientan
en el suelo y creo que yo también tengo que hacerle un mensaje a estas
personas, a estas decenas de personas que impedían el tránsito de los
vehículos,
...esto es ayuda humanitaria también, está arreglado por ley...
...pero es una cuestión también ética, moral..
...una cuestión de carácter humanitario...
...y por tanto, tienen las indicaciones de sus mandos..
...y bueno, queremos que la situación...
...y también haré un llamamiento al gobierno de Ceuta...
...hoy ha sacado un comunicado..
...me alegro por ello...
...espero que también lo hagan...
...el resto de las formaciones políticas...
...y también el Partido Popular...
...como principal partido
de la oposición, pero que no lo haga con la boca pequeña, sino con
contundencia,
que claramente porque esto está al margen de lo que es una actuación que
lleve consigo a un rédito electoral esto es
normalizar la situación entre todos
Ministro, mencionaba usted al Partido Popular.
¿Va a escuchar la voz del principal partido de la oposición diciendo que
ustedes
desde el gobierno son incapaces de poner orden?
Hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha
gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el gobierno
ponga orden y cuando el gobierno no pone orden
surgen otro tipo de situaciones.
¿Cómo ve el comportamiento del principal partido
de la oposición, ministro, en esta crisis en Ceuta?
que Ester Muñoz sus palabras la dejan delatada, ¿no?
Bueno, creo
¿Por qué no actúa el gobierno?
Bueno, la crítica es legítima.
Llevamos siendo criticados por el Partido Popular desde el minuto cero de
la
presente legislatura y ante cualquier cosa aceptamos la crítica pero lo
siguiente es no es aceptable entonces
lo tienen que hacer los ciudadanos.
¿Qué está justificando que no se entregue la comida?
¿Qué está justificando que se le..
peguen a ciudadanos de Ceuta?
¿Justificando que se quemen las casetas?
Eso
se está justificando por parte de Esther Muñoz?
Nosotros no justificamos absolutamente nada y nos parece
que el ataque a los militares es inaceptable y por tanto todo el peso de
la ley sobre los inmigrantes que lo hicieron.
Pero tampoco puede ser
que no se entregue la comida y es donde yo creo que tiene que ser contundente
el Partido Popular y en este caso no lo ha sido la portavoz.
Espero que..
reflexione, me escuche y que añada que en cualquier caso no puede haber
violencia por parte de nadie
Ministro, ¿la declaración de interés para la seguridad nacional va a estar
vigente
en principio hasta el 31 de diciembre.
¿Cuándo estima que podría quedar..
no resuelta, sino encarrilada esta crisis en Ceuta?
Bueno, tenemos antecedentes y también precedentes que también fueron
importantes,
El muelle de Arguineguín en Gran Canaria, que fue en agosto, pudimos
tener un desmantelamiento de todo aquello pocos meses después, en el mes
de noviembre
Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para cortar los plazos, para
que sean el menor tiempo posible
...decir un margen temporal, está puesto ahí...
...lo que sería el marco temporal para..
justamente este mando único que es un órgano colegiado pero vamos a hacer
todos los esfuerzos para que sea cuanto antes
pero para que eso se haga posible esos migrantes no pueden estar durmiendo en
la playa
tienen que estar en un espacio en el que podamos hacer las filiaciones y que
una vez hecho el expediente con la máxima de las primuras puedan
ser devueltos. Y para eso necesitamos también lugares
y consenso.
No puede ser que, porque tú designes
un lugar, automáticamente hay una manifestación porque entonces
terminarán siguiendo en la playa y demorarán
su regreso si no retornan voluntariamente y por tanto al final
estamos en un círculo
macabro en el que es difícil salir no repito hay precedentes también en celta
Yo pido que vayamos a lo que ocurrió en el año 21.
Se abrieron espacios, incluso polideportivos.
Y si
hizo una actuación y Ceuta alcanzó la normalidad, la tuvo en el 22, en el 23,
en el 24 y hasta comienzos de julio del 27
Si todos ponemos lo mejor de nosotros, lo podemos hacer cuanto antes
reconociendo y poniéndome al lado
de la situación, que lógicamente es angustiosa en cuanto que no se ha
alcanzado esa absoluta normalidad
en la población ceuti pero también sé que está muy alejada de las imágenes
que están saliendo al mundo
de personas que agreden a otras en esa ciudad autónoma
Ministro, ¿qué papel le está jugando el presidente del gobierno en la gestión
de esta crisis?
¿Él la está siguiendo personalmente o ha
delegado la gestión completamente en usted?
El presidente del gobierno fue a Ceuta el día siguiente
Ha estado en permanente contacto diario con todos los ministerios que tienen
afección
Hemos estado muchísimos ministros en Ceuta desde el comienzo de lo que
ocurrió, con más fuerzas y cuerpos de
seguridad, con más refuerzos, con las obras del CATE, con implementación de
espacios
Ya tenemos cerca de 2.000 personas que han salido de la playa del trampolín y
hoy hablaremos de nuevos
espacios presidiéndolo el presidente Sánchez.
Ha estado en permanente trabajo durante todas estas semanas,
y por tanto no es verdad que haya estado ocultado sino todo lo contrario
liderando lo que es una respuesta de
gobierno... ...que es también una respuesta de
competencias compartidas...
...o sea, aquí hay mayores y menores..
por tanto, tenemos competencias del gobierno de España, tenemos
competencias de la ciudad autónoma de Ceuta y tenemos que hacerlo de la mano
pero de la mano con lealtad, con transparencia y sin engañarnos, de la
mano, porque si no, no va a
ser posible que esto pueda salir adelante y entonces va a vencer otros
mensajes, la xenofobia,
la exclusión, el señalamiento al diferente y eso no es Ceuta,
precisamente Ceuta es todo lo contrario, todo
lo contrario. Ministro, por concretar, ¿qué
decisiones sobre Ceuta consulta usted con Pedro Sánchez y cuáles
toma usted directamente desde el mando único?
Bueno, el mando único
es un órgano colegiado, yo soy la autoridad funcional, mis competencias
están regladas, ayer lo hablábamos en un real decreto
y por supuesto el presidente ayer por ejemplo en conversaciones permanentes
con él hoy estará en la reunión que es la máxima
responsabilidad del gobierno de España y está lógicamente al tanto de
absolutamente todo como máximo responsable
pero también tengo que decir que en esas decisiones en un órgano colegiado
todos
tenemos que compartir tal responsabilidad.
A alguien le toca, que en mi caso, coordinarlo, pero si por ejemplo
hoy hablamos de los espacios, tiene que salir un mensaje también claro,
concreto, de apoyo, de consenso, por
parte de la ciudad de Ceuta, de que esos son los lugares donde vamos a
poder trabajar y luego demandar, exigir a unos y a otros
presidente Sánchez es el que encabeza todo
con con lealtad el que todo se puede hacer con la mayor premura pero el
presidente Sánchez lógicamente es el
que encabeza todo el trabajo como presidente del gobierno que es
el trabajo como presidente del gobierno que es.
¿Pero decide usted?
Yo decido acorde a lo que está arreglado.
Lógicamente tengo muchas competencias al respecto.
Y en ese sentido, por ejemplo, tengo las competencias de decidir los
espacios.
¿Y qué quiero, hacerlo en consenso?
Hubo una manifestación sobre los polideportivos, sobre algunos espacios.
Bueno, han sido retirados.
Se van a introducir
otros si eso motivado discusiones en la calle pues ya no hay discusión posible
es decir tenemos que caminar de la mano porque no queremos que haya
imposiciones indudablemente con la ciudad autónoma
de Ceuta. Y repito, conozco desde hace mucho
tiempo al presidente Vivas y espero que podamos seguir caminando
en esa senda, es la mejor.
Sobre la reubicación de menores, ¿qué consecuencias tiene
que las comunidades, o gobernadas por el PP, algunas gobernadas por el PP y
algunas cogobernadas con Vox,
hayan dado un portazo a la reubicación?
¿Qué significa esto, ministro?
¿Significa que los menores se quedan en Ceuta?
No, la prioridad, y también lo ha dicho la ministra Sir Arrego, es que haya un
reagrupamiento familiar.
Pero también es verdad que no es sencillo, porque exige, primero,
que la familia esté de acuerdo, el menor también, es decir, esa es la
prioridad, pero hay otros mecanismos
que están activos...
...hemos modificado la ley, artículo 35...
...y por tanto hay una solidaridad obligatoria..
y por tanto las comunidades, aunque no lo quieran, tienen que responder ante
un hecho que es de solidaridad obligatoria y de justicia
en nuestro país y otros mecanismos que también ella explicó a través de ONG
que exigen también el visto bueno
y la firma del gobierno de Ceuta para que puedan estar en otros lugares.
Estamos hablando de población vulnerable
y como bien decía ayer muchos de ellos tienen menos de 13 años y por tanto hay
que tomar una decisión a
respecto porque hasta ahora lo que teníamos es que todos se quedaban en la
ciudad autónoma, ¿no?
hubo sectoriales y hasta el año 24-25 en el que aprobamos la posibilidad de
la modificación del artículo
35. Pero la prioridad es la reorganización
familiar y en eso se está trabajando también con el Reino de Marruecos
Ministro, gracias por habernos acompañado esta mañana en Televisión
Española. Buen día.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Se incorpora en nuestro plató Estrella