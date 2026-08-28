Crece el campamento de migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta tras los incidentes en la playa de Benítez

Vamos a incorporar..

la voz de ángel Víctor Torres ministro de política territorial memoria

democrática y autoridad funcional para la crisis

de Ceuta

ministro muy buenos días hola qué tal buenos días fíjese en las últimas 48

horas ha habido ataques contra asentamientos de inmigrantes contra un

convoy del ejército ustedes

consideran que estamos ante hechos aislados o realmente está creciendo la

violencia en Ceuta, ministro?

Bueno, estamos ante un momento en el que tenemos que hacer un llamamiento

llamamiento

responsable a la no a la violencia ayer lo decía yo en el congreso de los

responsable

a la no a la violencia.

Ayer lo decía yo en el Congreso de los Diputados, se lo

diputados se lo pedía a los partidos políticos y antes de ayer se lo pedía

expresamente al presidente vivas y lo hizo hizo un llamamiento después de

tener el comité de situación del miércoles no a la violencia sin embargo

ayer

jueves tuvimos episodios tremendos...

...como usted expone, ataque a militares por parte de inmigrantes..

ataques a los inmigrantes quemando sus casetas, ataques a las personas

voluntarias

que son de ceuta que iban a llevar la comida humanitaria ataque a la Cruz

Roja tan que a los medios

de comunicación, a los responsables que estaban allí haciendo su trabajo y eso

no lleva a ningún lugar

Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer?

Normalizar la situación.

Para

eso es imprescindible que hagamos un llamamiento responsable, serio,

contundente

de no a la violencia las manifestaciones están regladas en

nuestra constitución por suerte en nuestra democracia pero no

pueden ser brotes de xenofobia ni tampoco de violencia contra las fuerzas

y cuerpos de seguridad y los servidores

públicos por parte de unos y de otros.

Y la situación que estamos viviendo en Ceuta no es fácil, no es

fácil. No lo fue el 30 y el 31 cuando entraron

cerca de más de 70.000 personas, quedan miles de personas

Pero también había una situación con cierto parecido en Ceuta en el año 21 o

en el 20

en Canarias y esas personas que han llegado y que no retornan

voluntariamente

tenemos un proceso para que se devuelvan y puedan retornar cuanto

antes

reglado en el que por ejemplo es necesario tener espacio y lo que no

puede ser es que no

consensuemos los espacios.

Hoy vamos a tener un comité de situación para también hablar sobre

esto y yo espero que de ahí

salgamos con un consenso de que para que puedan ser datados filiados quienes

son los

solicitantes de asilo, quienes son realmente menores, etc.

Tenemos que tener espacios y los espacios tienen que

ser lógicamente ahí para luego cuanto antes ser devueltos y que tengamos esa

normalidad

Ministro, lo que sucede es que, claro, no estamos hablando de

ataques cuando los violentos de ataques quiero decir de incidentes aislados no

entiendo yo porque cuando los violentos deciden quemar

las viviendas improvisadas de los migrantes, arrasar con ese campamento,

están sembrando el terror.

Si esto se hiciese en otro punto de nuestro país,

sabemos qué calificación tendría.

Sí, así es. Y por tanto..

yo que he estado muchas veces en Ceuta, quizás el ministro en esta legislatura

que más he estado, que conozco bien también

la ciudad de Ceuta, en mi condición anterior de presidente, al presidente

viva, yo no creo que, lo digo

contundentemente, eso no refleja la realidad del pueblo de Ceuta, que es un

pueblo acostumbrado a la internacionalidad,

un pueblo de convivencia, un pueblo de pacifismo y por tanto es un llamamiento

a la ciudadanía de Ceuta

Porque se ha visto que hay personas encapuchadas, lo que acabamos de

escuchar en este mismo programa, que van con barras, que

agreden a Ceutíes. Los chicos que estaban ayer y chicas

para trabajar, para llevar la comida, son Ceutíes

amenazados no puede ser y por tanto tiene que haber una inflexión y hoy lo

vamos a plantear

en el comité de situación...

...empezando por ahí la situación...

...para que podamos trabajar..

...porque si lo que se pretende, se quiere y se desea...

...es que cuanto antes alcancemos la normalidad en Ceuta...

...que había comienzo de julio..

tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer.

Las administraciones públicas, las críticas son legítimas y estamos

dispuestos a

aguantar, soportar y responder a cualquiera de ellas, pero no puede ser

que no se condene la violencia,

no puede ser que haya mensajes contradictorios o oportunistas, no

puede ser

que se avive la llama y luego con la boca pequeña se diga que no se quiere

la violencia.

porque hay que condenarla con contundencia, ese es el primer paso y

¿Por

por tanto vamos a ver si somos capaces

de bajar el momento en el que estamos porque tenemos mucha labor por delante

Ministro, estos violentos han sido identificados, han sido detenidos, se

les está buscando por Ceuta

Ha habido personas detenidas y daremos, como digo, en un comité de situación

que también tiene reserva de la información,

qué es lo que se ha procedido durante el día de ayer y, lógicamente, la ley

está para cumplirla...

...y por tanto no se puede agredir a militares...

...y ahí tiene que caer todo el peso de la ley..

pero tampoco se puede agredir a otras personas ni a los inmigrantes ni a

nadie y no se puede impedir el paso de ayuda

humanitaria. Es que no vamos a dar de comer a los

niños, hay miles de personas que tienen

esa única comida al día...

...si queremos normalizar la situación...

...tenen que estar en un espacio para que puedan..

cuanto antes hacerse los triajes por parte de los funcionarios, comprobar su

situación para que puedan volver

y hacer las devoluciones al país de origen.

Y eso siempre ha sido así en el año 26, en el año 25

y en el año 16 gobernando el Partido Popular.

Es que hay unos procesos que

cumplir, una ley. Ha habido personas recientemente en el

año 21-22 que fueron condenadas responsables

públicos lo conocemos la delegada del gobierno de españa en ceuta o la

vicepresidenta del gobierno de ceuta y además

eran de partidos políticos distintos, condenados porque se hicieron

actuaciones que se entiende

de acuerdo a ley y que no respondían al marco legal.

Por tanto, eso de afirmar que se pueden devolver al 17

siguiente es falso, es irresponsable.

Puede ser un deseo, pero no se puede..

No, discúlpeme, por afinar la pregunta.

En el ataque contra los militares hay 12 migrantes detenidos

En los ataques violentos contra los migrantes, ¿cuántas personas detenidas

hay a esta hora?

No puedo responderte, Silvia, a ese dato porque hoy tenemos el comité de

situación y ahí se dará toda esa

información que en la mañana de hoy también he solicitado al delegado del

gobierno.

Por tanto,

es una información de ayer mismo y vamos a ver qué es lo que terminan

concluyendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,

que también está haciendo un trabajo complicado, lo tengo que reconocer,

difícil, pero también tenemos que romper

una lanza a favor de la seguridad y del esfuerzo de todos.

Aquí todos tenemos que poner de nuestra parte

es decir, tenemos que caminar en Ceuta para que, y ayer yo fui claro, el mando

único que se ha creado tiene un marco temprano,

temporal... ...yo lo quiero hacer en el menor

tiempo posible...

...y ha habido precedentes..

Y en el año 21 y en el año 20, y yo estaba en Canarias de presidente de

Canarias, los migrantes que llegaron a espacios

acotados terminaron siendo bien devueltos o respondieron a su solicitud

de asilo dentro de los márgenes de la ley

...pero no pudo ser inmediato, hubo críticas también...

...pero lo que no puede ser es que eso se utilice por grupos organizados..

que lo que buscan es otra cosa, no quieren la normalización de Ceuta, no

creo que representen a Ceuta..

no puede ser esa la imagen de una ciudad que ha sido siempre ejemplo,

repito, de convivencia, de responsabilidad,

de interracialidad y de un espacio pacífico al mundo

Los ciudadanos están denunciando, como acabamos de escuchar aquí, Ángel, en el

programa, pasividad por parte de las

fuerzas de seguridad.

¿Qué órdenes de actuación tienen?

ministro? Bueno, las marcan lógicamente sus

mandos y en ese sentido es difícil que ayer, cuando tenemos un camión de la

Cruz

Roja que por suerte pudimos distribuir la comida, pero hoy también habrá que

entregarla

y tenemos que hacer los mecanismos para que eso se pueda realizar, pero es

complicado cuando tienes personas que se sientan

en el suelo y creo que yo también tengo que hacerle un mensaje a estas

personas, a estas decenas de personas que impedían el tránsito de los

vehículos,

...esto es ayuda humanitaria también, está arreglado por ley...

...pero es una cuestión también ética, moral..

...una cuestión de carácter humanitario...

...y por tanto, tienen las indicaciones de sus mandos..

...y bueno, queremos que la situación...

...y también haré un llamamiento al gobierno de Ceuta...

...hoy ha sacado un comunicado..

...me alegro por ello...

...espero que también lo hagan...

...el resto de las formaciones políticas...

...y también el Partido Popular...

...como principal partido

de la oposición, pero que no lo haga con la boca pequeña, sino con

contundencia,

que claramente porque esto está al margen de lo que es una actuación que

lleve consigo a un rédito electoral esto es

normalizar la situación entre todos

Ministro, mencionaba usted al Partido Popular.

¿Va a escuchar la voz del principal partido de la oposición diciendo que

ustedes

desde el gobierno son incapaces de poner orden?

Hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha

gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el gobierno

ponga orden y cuando el gobierno no pone orden

surgen otro tipo de situaciones.

¿Cómo ve el comportamiento del principal partido

de la oposición, ministro, en esta crisis en Ceuta?

que Ester Muñoz sus palabras la dejan delatada, ¿no?

Bueno, creo

¿Por qué no actúa el gobierno?

Bueno, la crítica es legítima.

Llevamos siendo criticados por el Partido Popular desde el minuto cero de

la

presente legislatura y ante cualquier cosa aceptamos la crítica pero lo

siguiente es no es aceptable entonces

lo tienen que hacer los ciudadanos.

¿Qué está justificando que no se entregue la comida?

¿Qué está justificando que se le..

peguen a ciudadanos de Ceuta?

¿Justificando que se quemen las casetas?

Eso

se está justificando por parte de Esther Muñoz?

Nosotros no justificamos absolutamente nada y nos parece

que el ataque a los militares es inaceptable y por tanto todo el peso de

la ley sobre los inmigrantes que lo hicieron.

Pero tampoco puede ser

que no se entregue la comida y es donde yo creo que tiene que ser contundente

el Partido Popular y en este caso no lo ha sido la portavoz.

Espero que..

reflexione, me escuche y que añada que en cualquier caso no puede haber

violencia por parte de nadie

Ministro, ¿la declaración de interés para la seguridad nacional va a estar

vigente

en principio hasta el 31 de diciembre.

¿Cuándo estima que podría quedar..

no resuelta, sino encarrilada esta crisis en Ceuta?

Bueno, tenemos antecedentes y también precedentes que también fueron

importantes,

El muelle de Arguineguín en Gran Canaria, que fue en agosto, pudimos

tener un desmantelamiento de todo aquello pocos meses después, en el mes

de noviembre

Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para cortar los plazos, para

que sean el menor tiempo posible

...decir un margen temporal, está puesto ahí...

...lo que sería el marco temporal para..

justamente este mando único que es un órgano colegiado pero vamos a hacer

todos los esfuerzos para que sea cuanto antes

pero para que eso se haga posible esos migrantes no pueden estar durmiendo en

la playa

tienen que estar en un espacio en el que podamos hacer las filiaciones y que

una vez hecho el expediente con la máxima de las primuras puedan

ser devueltos. Y para eso necesitamos también lugares

y consenso.

No puede ser que, porque tú designes

un lugar, automáticamente hay una manifestación porque entonces

terminarán siguiendo en la playa y demorarán

su regreso si no retornan voluntariamente y por tanto al final

estamos en un círculo

macabro en el que es difícil salir no repito hay precedentes también en celta

Yo pido que vayamos a lo que ocurrió en el año 21.

Se abrieron espacios, incluso polideportivos.

Y si

hizo una actuación y Ceuta alcanzó la normalidad, la tuvo en el 22, en el 23,

en el 24 y hasta comienzos de julio del 27

Si todos ponemos lo mejor de nosotros, lo podemos hacer cuanto antes

reconociendo y poniéndome al lado

de la situación, que lógicamente es angustiosa en cuanto que no se ha

alcanzado esa absoluta normalidad

en la población ceuti pero también sé que está muy alejada de las imágenes

que están saliendo al mundo

de personas que agreden a otras en esa ciudad autónoma

Ministro, ¿qué papel le está jugando el presidente del gobierno en la gestión

de esta crisis?

¿Él la está siguiendo personalmente o ha

delegado la gestión completamente en usted?

El presidente del gobierno fue a Ceuta el día siguiente

Ha estado en permanente contacto diario con todos los ministerios que tienen

afección

Hemos estado muchísimos ministros en Ceuta desde el comienzo de lo que

ocurrió, con más fuerzas y cuerpos de

seguridad, con más refuerzos, con las obras del CATE, con implementación de

espacios

Ya tenemos cerca de 2.000 personas que han salido de la playa del trampolín y

hoy hablaremos de nuevos

espacios presidiéndolo el presidente Sánchez.

Ha estado en permanente trabajo durante todas estas semanas,

y por tanto no es verdad que haya estado ocultado sino todo lo contrario

liderando lo que es una respuesta de

gobierno... ...que es también una respuesta de

competencias compartidas...

...o sea, aquí hay mayores y menores..

por tanto, tenemos competencias del gobierno de España, tenemos

competencias de la ciudad autónoma de Ceuta y tenemos que hacerlo de la mano

pero de la mano con lealtad, con transparencia y sin engañarnos, de la

mano, porque si no, no va a

ser posible que esto pueda salir adelante y entonces va a vencer otros

mensajes, la xenofobia,

la exclusión, el señalamiento al diferente y eso no es Ceuta,

precisamente Ceuta es todo lo contrario, todo

lo contrario. Ministro, por concretar, ¿qué

decisiones sobre Ceuta consulta usted con Pedro Sánchez y cuáles

toma usted directamente desde el mando único?

Bueno, el mando único

es un órgano colegiado, yo soy la autoridad funcional, mis competencias

están regladas, ayer lo hablábamos en un real decreto

y por supuesto el presidente ayer por ejemplo en conversaciones permanentes

con él hoy estará en la reunión que es la máxima

responsabilidad del gobierno de España y está lógicamente al tanto de

absolutamente todo como máximo responsable

pero también tengo que decir que en esas decisiones en un órgano colegiado

todos

tenemos que compartir tal responsabilidad.

A alguien le toca, que en mi caso, coordinarlo, pero si por ejemplo

hoy hablamos de los espacios, tiene que salir un mensaje también claro,

concreto, de apoyo, de consenso, por

parte de la ciudad de Ceuta, de que esos son los lugares donde vamos a

poder trabajar y luego demandar, exigir a unos y a otros

presidente Sánchez es el que encabeza todo

con con lealtad el que todo se puede hacer con la mayor premura pero el

presidente Sánchez lógicamente es el

que encabeza todo el trabajo como presidente del gobierno que es

el trabajo como presidente del gobierno que es.

¿Pero decide usted?

Yo decido acorde a lo que está arreglado.

Lógicamente tengo muchas competencias al respecto.

Y en ese sentido, por ejemplo, tengo las competencias de decidir los

espacios.

¿Y qué quiero, hacerlo en consenso?

Hubo una manifestación sobre los polideportivos, sobre algunos espacios.

Bueno, han sido retirados.

Se van a introducir

otros si eso motivado discusiones en la calle pues ya no hay discusión posible

es decir tenemos que caminar de la mano porque no queremos que haya

imposiciones indudablemente con la ciudad autónoma

de Ceuta. Y repito, conozco desde hace mucho

tiempo al presidente Vivas y espero que podamos seguir caminando

en esa senda, es la mejor.

Sobre la reubicación de menores, ¿qué consecuencias tiene

que las comunidades, o gobernadas por el PP, algunas gobernadas por el PP y

algunas cogobernadas con Vox,

hayan dado un portazo a la reubicación?

¿Qué significa esto, ministro?

¿Significa que los menores se quedan en Ceuta?

No, la prioridad, y también lo ha dicho la ministra Sir Arrego, es que haya un

reagrupamiento familiar.

Pero también es verdad que no es sencillo, porque exige, primero,

que la familia esté de acuerdo, el menor también, es decir, esa es la

prioridad, pero hay otros mecanismos

que están activos...

...hemos modificado la ley, artículo 35...

...y por tanto hay una solidaridad obligatoria..

y por tanto las comunidades, aunque no lo quieran, tienen que responder ante

un hecho que es de solidaridad obligatoria y de justicia

en nuestro país y otros mecanismos que también ella explicó a través de ONG

que exigen también el visto bueno

y la firma del gobierno de Ceuta para que puedan estar en otros lugares.

Estamos hablando de población vulnerable

y como bien decía ayer muchos de ellos tienen menos de 13 años y por tanto hay

que tomar una decisión a

respecto porque hasta ahora lo que teníamos es que todos se quedaban en la

ciudad autónoma, ¿no?

hubo sectoriales y hasta el año 24-25 en el que aprobamos la posibilidad de

la modificación del artículo

35. Pero la prioridad es la reorganización

familiar y en eso se está trabajando también con el Reino de Marruecos

Ministro, gracias por habernos acompañado esta mañana en Televisión

Española. Buen día.

Gracias a ustedes, un abrazo.

Hasta luego. Se incorpora en nuestro plató Estrella