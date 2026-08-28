Torres llama al "consenso" sobre los espacios de acogida en Ceuta y pide "contundencia" al PP contra la violencia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, responsable del mando único para la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, ha llamado este viernes al "consenso" sobre los espacios de acogida temporal y ha pedido al PP que sea "contundente" contra la violencia, después de que este jueves en una nueva protesta de los vecinos quemaran y destrozaran las chabolas de los migrantes en la playa de Benítez y trataran de bloquear la entrega de comida.

"El PP tiene que ser contundente y en este caso no lo ha sido la portavoz espero reflexione, escuche y añada que no puede haber violencia por parte de nadie", ha dicho el ministro en La Hora de La 1 ante las críticas de la portavoz parlamentaria de los 'populares' Ester Muñoz, que ha acusado al Ejecutivo de no ser capaz de poner orden y ha pedido que los militares sean agentes de autoridad para que puedan responder a ataques como el que sufrieron este jueves.

Torres ha calificado de "terribles" los episodios de violencia que se registraron este jueves ante los cuales ha dicho que "no reflejan" la realidad de "un pueblo de pacifismo" y ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía: "Los chicos y chicas que están allí para llevar la comida son ceutíes, están amenazados, no puede ser y tiene que haber una inflexión, lo vamos a plantear para que podamos trabajar, si lo que se pretende es que alcancemos la normalidad tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer".

Torres también ha dicho que espera que el PP que no condena la violencia contra los migrantes "con la boca pequeña" porque se trata de una actuación que debe estar al margen del "rédito electoral", después de que el principal partido de la oposición mostrara un contundente rechazo a un ataque con piedras de grupos de migrantes a militares en la ciudad autónoma.