La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 7, Vall d'Alba - Aramón Valdelinares

Sigue en directo, en abierto y gratis por los canales de TVE, la plataforma RTVE Play o en el reproductor de esta misma página desde las 13:20 hora peninsular española la Vuelta Ciclista a España 2026. Este viernes se disputa la séptima etapa que va desde la comarca de la Plana de Castellón hasta la estación de esquí de Valdelinares, en Teruel.

Una jornada en la que los hombres fuertes de la carrera tienen que estar muy atentos, donde el líder Tadej Pogacar (UAE) tiene una nueva oportunidad de afianzar su dominio en la carrera en la subida final a Valdelinares.

Perfil rompepiernas y final en alto El trazado no concede tregua a los corredores desde los primeros compases del itinerario. Nada más dejar atrás la zona costera y adentrarse en el interior castellonense, la carretera se empina con la rápida sucesión de cuatro puertos de montaña puntuables antes de la rampa final: el Alto de Zucaina es la primera gran dificultad del día para medir la solidez de la fuga. El Puerto de El Remolcador es un paso intermedio de 982 metros de altitud que mantendrá el ritmo elevado. El Alto Fuente de Rubielos es una cota situada a 1.002 metros que marcará la transición geográfica hacia suelo turolense. Y el Puerto de San Rafael, una rampa de 1.558 metros que servirá de antesala al desgaste definitivo previo al tramo decisivo. Esta sucesión de cotas intermedias promete seleccionar el grupo principal y castigar las piernas de las escuadras. La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 7 con final en Valdelinares El punto neurálgico del día se situará en los kilómetros finales de subida a Aramón Valdelinares. Se trata de un ascenso de alta montaña sobre los bosques de pino negro de la sierra que obligará a los favoritos a dar un paso al frente en la clasificación general. Según el análisis del director técnico Fernando Escartín, la combinación de la altitud con el desgaste del terreno previo provocará importantes diferencias entre los aspirantes al jersey rojo. Las rampas de la última subida tienen una pendiente media del 5,5% y en su máximo llegan al 13%.