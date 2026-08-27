La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 7 con final en Valdelinares

La séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, este viernes 28 de agosto, propone un recorrido de dificultad creciente entre Vall d'Alba (Castellón) y la estación de Valdelinares (Teruel).

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE) afronta la jornada como líder indiscuible de la clasificación genral y tiene una nueva oportunidad de afianzar su dominio en la carrera en la subida final a Valdelinares.

Etapa 7 de La Vuelta 2026: perfil y recorrido La Vuelta 26 despide su paso por la provincia de Castellón y se adentra en tierras aragonesas con la disputa de su séptima jornada, un recorrido de 149 kilómetros entre Vall d'Alba y la estación de esquí de Aramón Valdelinares. Catalogada como etapa de montaña, la carrera vuelve a poner a prueba a los aspirantes a la clasificación general en un trazado en constante ascenso desde la Plana Alta castellonense hasta las altas cumbres de la sierra de Gúdar. lavuelta.es La etapa comenzará en Vall d'Alba a 300 metros sobre el nivel del mar y emprenderá un ascenso paulatino buscando el interior del Maestrazgo y la comarca turolense de Gúdar-Javalambre. La jornada cuenta con dos dificultades de entidad previas que irán mermando las fuerzas del pelotón: el Puerto El Remolcador y el Alto Fuente de Rubielos. El desenlace de la jornada llegará con la ascensión final hasta la estación de Aramón Valdelinares, de primera categoría, caracterizado por la exigencia en los tramos centrales y el impacto de la altitud en la línea de meta. La Vuelta 2026 | Altimetría de Valdelinares lavuelta.es Según el libro de ruta, son 9,8 km de subida con una pendiente media del 5,9% y rampas de hasta el 13% hasta los 1.963 m sobre el nivel del mar. Después de la anulación de la tercera etapa por una granizada, esta será curiosamente la primera llegada en alto de la carrera.

Claves de la etapa 7 de La Vuelta 2026 Al tratarse de un kilometraje reducido, la velocidad media de la carrera puede ser elevada, reduciendo el margen de maniobra de las fugas si las escuadras de los favoritos buscan la victoria de etapa. El director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín, comenta lo siguiente: "Segunda llegada en alto de La Vuelta 26. Una etapa que se adentrará en Aragón a través de la provincia de Teruel, con un puerto de segunda categoría (San Rafael) antes de la ascensión final que podría marcar algunas diferencias entre los favoritos".