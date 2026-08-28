Albares reivindica en el Congreso la soberanía española de Ceuta y Melilla: "Y será así siempre"
- El ministro de Exteriores comparece ante el Congreso para responder sobre la crisis migratoria en Ceuta
- Directo: Crisis en Ceuta, última hora
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes en el Congreso de los Diputados que en ningún momento de la crisis migratoria en Ceuta ni en los contactos con Marruecos se ha puesto en duda la soberanía de esa ciudad autónoma y de Melilla.
Ceuta y Melilla "son dos ciudades orgullamente españolas y europeas", cuya "estabilidad y prosperidad" son una prioridad para su Ministerio, ha dicho Albares. "el compromiso es total y permanente. Ceuta y Melilla son España y son UE, son parte integridad territorial y soberanía, y todos los ceutíes y melillenses, independientemente de su origen, credo y procedencia, son españoles y europeos, no solo de derecho, sino de corazón y alma, y será así siempre".
Albares ha asegurado que en ninguna de sus numerosas conversaciones con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, se ha puesto en duda la integridad territorial de España. "He sido muy claro sobre Ceuta y Melilla, la integridad territorial y soberanía, no ha habido ni habrá nunca ningun tipo de conversación al respecto", ha subrayado Albares, que ha añadido que desde Exteriores "hemos rechazado formalmente y por todos los cauces diplomaticos las declaraciones contrarias a nuestra integridad territorial".
Albares ha comparecido hoy ante la Comisión de Exteriores del Congreso a petición propia para informar sobre la actuación de su departamento en la crisis migratoria de Ceuta.
Contactos diarios con Marruecos
Albares ha asegurado que ha hablado con Bourita práctiamente a diario y que "la comunicación con Marruecos ha sido desde el primer momento y es permanente para frenar esta crisis y prevenir una situación similiar en el futuro".
Ha relatado que pidió a Marruecos tres medidas: refuerzo inmediato de la frontera el 30 y 31 de julio; devolución inmediata de las personas que habían cruzado irregularmente la frontera; y evitar otros cruces masivos, como el previsto para el 15 de agosto. El ministro ha asegurado que, gracias a esas gestiones y al "diálogo diplomático" con el país vecino, en las 48 horas siguientes regresaron a Marruecos el 90 % de las personas que habían logrado cruzar, y que el intento de cruce masivo del 15 de agosto fue "frustrado".
El ministro ha culpado de la crisis a los bulos que se extendieron por Marruecos y otros países africanos a raiz de la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio que establecía que no se podía devolver de manera inmediata a los migrantes que hubieran llegado a España por mar, y ha relatado porminorizadamente la circulación de este bulo, del que ha culpado a actores individuales, foros de migrantes y a redes de traficantes de personas.
"¿Por qué miles de personas se lanzaron sobre Ceuta? El detonamente está en un bulo, en la desinformación y las redes sociales, pero también en las desigualdad entre Europa y África y en la violencia en zonas del continente africano, que alimentan la desesperación de personas que se arriesgan a jugárselo todo, y que en Europa fomentan temor y agitación social agitada por extremistas", ha dicho Albares.
"Guerra cognitiva" de la ultraderecha
Albares ha culpado también de la situación en Ceuta a una "guerra cognitiva" de la "internacional reaccionaria", lanzada en plataformas digitales mundiales, y en sus "terminales mediaticas y digitales" en España, para "dividir" a los españoles y europeos. "Se ha usado este asunto sabiendo que es elemento que mas divide a los europeos y que es gasolina electoral para los movimientos de extrema derecha", ha advertido Albares. "Se explotó el miedo de los ciudadanos a esas personas ya deshumanizadas convertidas en arma arrojadiza contra un país y su gobierno", ha añadido.
El ministro ha lamentado también la falta de apoyo de algunos gobiernos europeos ("pocos", ha puntualizado), y en especial de Italia, que ha achacado a intereses de "política electoral interna". "Va en contra de la UE, sin solidaridad no hay UE, y sorprende poque este país [Italia] recibe cifras más altas de inmigrantes irregulares", ha apostillado.
Los socios de investidura piden más "firmeza" ante Marruecos
En su turno de intervenciones los socios de investidura del Gobierno han coincidido en señalar la responsabilidad del país vecino en la crisis y en pedir al ministro más "firmeza".
"Marruecos lleva años chantajeando a España", ha declarado el diputado de Podemos en el Grupo Mixto Javier Sánchez Serna. "Tenemos un problema fundamental que es que EE.UU., Israel y Marruecos quieren que Ceuta y Melilla dejen des ser españolas", ha añadido, y ha criticado la respuesta del Gobierno español.
"Estamos ante una agresión directa contra España, y se trata de si se mira la realidad de frente o lo reducimos a un asunto de disputa doméstica", ha añadido Sánchez Serna, quien a la vez ha acusado a PP y Vox de actar "como una quinta columna de la monarquia marroqui".
Para Mikel Legarda (PNV), "Marruecos no es un país confiable", y ha ejercido al menos una "anuencia tácita" en el cruce masivo de la frontera con el objetivo, "al menos como oportunidad última y sobrevenida de sacar benerficio de su posicion irredentista sobre Ceuta y Melilla, y provocar una quiebra social interna gravísima que se suma a la quiebra económica y trasladar imagen problemática" de ambas ciudades autónomas. Por eso ha pedido "firmeza" en el trato de Marruecos.
Jon Iñarritu (EH-Bildu) ha lamentado que las explicaciones de Albares "llegan tarde" y le ha preguntado si "nadie les avisó", ni la embajada ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Cuesta comprender cómo siendo tan obvio y con millones de mensajes en redes sociales y habiendo expertos que trabajan para España, Marruecos y para instituaciones europeas, que nadie avisara", ha apuntado.
Iñarritu ha admitido que la crisis ha sido instrumentalizado por la "internacional reaccionaria", pero ha preguntado al ministro si "no le choca" que precisamente "dos grandes aliados de Marruecos como son la administración Trump y la administración Netanyah, lideran esa internacional reaccionaria". "No vemos esa colaboracion con Marruecos y sí vemos varios indicios de una participación activa o pasiva en los hechos del día 30" para "enviar un mensaje a España o a la UE", ha concluido el diputado abertzale.
Marta Madrenas (Junts) ha considerado que ha "fallado" la estrategia del Gobierno ante Marruecos, iniciada en 2022 con el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental, y le ha preguntado "qué obtuvieron a cambio" de ceder respecto a los derechos del pueblo saharaui. "No tenemos pruebas de que Marruecos organizara" el cruce masivo, ha reconocido Madrenas, "pero no podemos pasar por alto que las relaciones no funcionan correctamente" y se ha preguntado "hasta qué punto el reino de España depende de Rabat para la estabilidad migratoria".
"En una cosa estamos de acuerdo todos los grupos, y es que la versión que nos da no nos cuadra", ha lanzado por su parte Francesc-Marc Álvaro (ERC). "Los ministros sólo están de acuerdo en una cosa: en defender el papel de Marruecos. - ha declarado el republicano - Ya quisiera tener un amigo como el Gobierno de España respecto al régimen marroquí (...) Todo el relato pasa por situar fuera de campo el elemento más significativo que es el régimen marroquí".
El diputado de ERC ha criticado que no se haya convocado al embajador marroquí para plantear una protesta, y ha especulado si Marruecos pretende obtener de la UE "un estatus similar al de Turquía" en la gestión migratoria.