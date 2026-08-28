Sánchez preside el Comité Especializado para la gestión de la crisis migratoria de Ceuta con once de sus ministros
- Los ministros de Interior, Exteriores e Inclusión y Seguridad Social comparecen este viernes en el Congreso
- Torres, responsable del mando único, pide "consenso" sobre los espacios de acogida para el "triaje" de los migrantes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes telemáticamente la reunión del Comité Especializado que coordina la gestión de la crisis migratoria en Ceuta con la participación de once de sus ministros con un mando único del que es responsable el titular de la cartera de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
A la reunión que ha comenzado a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa, asisten presencialmente 10 de sus ministros, mientras que Elma Saiz, la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo hará de forma telemática.
El cónclave que se celebra tras el Comité de Situación del miércoles que estuvo presidido por Torres y en el que participaron tanto los ministros como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Precisamente, Torres, entrevistado en La Hora de La 1, ha llamado este viernes al "consenso" para salir de la reunión de este comité con un consenso sobre los espacios de acogida para los migrantes, como primer paso para poder llevar a cabo el "triaje" que permita tramitar los expedientes.
Siguen las comparecencias de ministros en el Congreso
No figura en la reunión del Comité Especializado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que desde las 9:00 horas comparece en el Congreso en medio de la polémica sobre si hubo o no información que atisbara la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
Marlaska rinde cuentas sobre su gestión en la crisis en Ceuta en la Comisión de Interior pocos días después de que afirmara a los medios, tras la reunión del Consejo de Ministros, que no hubo ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que atisbara la entrada de miles de personas el 30 y 31 de julio.
Una versión contrapuesta con la de la titular de Defensa, Margarita Robles, que afirmó esta semana en la comisión del ramo del Congreso que el CNI avisó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria para la entrada irregular a nado de migrantes desde Marruecos.
Tras la comparecencia de Marlaska se celebran en el Congreso otras dos sesiones extraordinarias en comisión, la del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y, por la tarde, la de la titular de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones.
La próxima semana comparecerán las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, que tratarán la necesidad de la reubicación del menores y protección de colectivos vulnerables, en medio de las denuncias por agresión sexual a menores de edad tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.
Esta semana han comparecido en el Congreso, además de Robles, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la titular de Sanidad, Mónica García.