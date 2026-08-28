Sánchez preside el Comité Especializado para la gestión de la crisis migratoria de Ceuta con once de sus ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes telemáticamente la reunión del Comité Especializado que coordina la gestión de la crisis migratoria en Ceuta con la participación de once de sus ministros con un mando único del que es responsable el titular de la cartera de Política Territorial Ángel Víctor Torres.

A la reunión que ha comenzado a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa, asisten presencialmente 10 de sus ministros, mientras que Elma Saiz, la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo hará de forma telemática.

El cónclave que se celebra tras el Comité de Situación del miércoles que estuvo presidido por Torres y en el que participaron tanto los ministros como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Precisamente, Torres, entrevistado en La Hora de La 1, ha llamado este viernes al "consenso" para salir de la reunión de este comité con un consenso sobre los espacios de acogida para los migrantes, como primer paso para poder llevar a cabo el "triaje" que permita tramitar los expedientes.