Cumple cadena perpetua desde los 17 años, se le llama el ángel de la muerte y esta película cuenta su historia

Espectacular, entre Tarantino, Scorsese y Almodóvar. Es lo que dice Fotogramas sobre El ángel, la película de Luis Ortega (El jockey, Narcos), basada en la historia de Carlos Robledo Puch, conocido como El ángel de la muerte. "Tenía ganas de revisar mi adolescencia y encontré este caso real que fue una buena excusa para volver a estos años. Pero nos despegamos muchos del personaje real y construimos a nuestro propio Carlitos. No es un biopic, es una película sobre mis aventuras de niños", contaba el director en RNE.

En la ficción conocemos a Carlitos, un joven de rostro angelical, casi andrógino, que vive en Buenos Aires. Tiene diecisiete años y cuando conoce a Ramón deciden forman un dúo tan encantador como peligroso, emprendiendo un camino en el que mentir y robar les lleva a matar.

En la realidad existe Carlos Eduardo Robledo Puch, el asesino múltiple más famoso de la historia criminal argentina quien, antes de cumplir 20 años, había cometido más de cuarenta robos y once homicidios. Cuando le detuvieron le condenaron a cadena perpetua y sigue en prisión. El caso conmocionó a la sociedad argentina.

Lorenzo FerroRTVE

El primer trabajo de Lorenzo Ferro Lorenzo Ferro fue el primer joven que hizo el casting para ser Carlos Robledo Puch. Tras él se probó a casi mil chicos, pero el papel ya era suyo. Junto a él destaca Chino Darín como Ramón Peralta (personaje inspirado en Jorge Ibáñez, que cometió varios crímenes junto a Robledo Puch). Luis Gnecco es Héctor Robledo Puch (inspirado en Víctor Robledo Puch, el padre de Carlos) y Cecilia Roth es Aurora Robledo Puch, (inspirada en Josefa Aída Habendak, la madre de Robledo Puch). Mercedes Morán es Ana María Peralta, la madre de Ramón, y Daniel Fanego es José Peralta, el padre de Ramón. Peter Lanzani interpreta a Miguel Prieto (inspirado en Héctor Somoza, el cómplice en los últimos robos y asesinatos de Robledo Puch). Malena Villa hace de Marisol y Magdalena, las hermanas gemelas que eran pareja de Carlos y Ramón, respectivamente. William Prociuk interpreta a Federica. Chino Darín, Lorenzo Ferro y Peter LanzaniRTVE

El ángel sigue entre rejas Carlos Robledo Puch es el preso que más tiempo lleva en prisión en la historia de Argentina. Era su destino. Igual "Yo soy ladrón de nacimiento, le dice Carlitos a Ramón. No creo en lo de esto es tuyo y esto es mío". Esta es una de las muchas frases rotundas que tiene esta película, salpicada con sadismos, sangre y tensión sensual, y todo visto a través de Carlos, el ángel. "El lado oscuro es más rosa de lo que te esperabas", decía Lorenzo Ferro a RNE, subrayando la intención de Luis Ortega: convertir la película en "una búsqueda religiosa". Junto al guion destaca la fotografía, la dirección artística, la ambientación, el vestuario y la banda sonora, todos en sintonía con la época en la que transcurre la historia. "Esuna mirada oscuramente naif en donde no existe lo malo, solo la concreción de los deseos, aunque esto implique robar, asesinar o violar. Sin subir a un pedestal al asesino, la película tampoco juzga ni toma posición, simplemente nos sumerge en la mente de un psicópata, tan peligroso como atractivo. La seducción del mal en su máxima expresión", decía el crítico Alexis Puig. Lorenzo FerroRTVE

Palito Ortega es el padre de Luis, el director Hay que destacar la ambientación, la fotografía y la dirección artística que, junto al vestuario y la banda sonora, recrean con precisión la época en la que transcurre la historia, aquellos singulares años 70. Entre los temas que se escuchan destacan 'No tengo edad', de Gigliola Cinquetti, 'Corazón contento' y 'La casa del sol naciente' de Palito Ortega, el padre del director de la película. La película logró elogios de la prensa especializada y no faltaron las comparaciones como Bonnie & Clyde y La naranja Mecánica, pero también se adivina cierta referencia a El juguete rabioso, el libro de Roberto Arlt, que el protagonista lee en el arranque de la película. Lorenzo FerroRTVE Pedro y Agustín Almodóvar, fundadores de El Deseo, entraron en el proyecto como productores, enamorados de la historia y animados por el éxito de Relatos salvajes, estrenada en 2014, que también produjeron.