El Colegio Rosalía de Castro de Ceuta, finalista en los Premios Platino Educa
- Escolares, familias y docentes se han volcado en este proyecto
- El trabajo audiovisual forma parte de la apuesta por enriquecer la educación con actividades extracurriculares en el centro
RTVE Ceuta
El colegio Rosalía de Castro ha resultado finalista por segundo año consecutivo en los Premios Platino Educa, en la categoría de educación especial. El centro logra el reconocimiento por un corto audiovisual titulado 'El peso de la inocencia', que subraya la importancia de valorar las habilidades de cada persona y de señalar la verdad.