Chino Darín al estilo Maradona, con Iker Casillas y Martín Palermo: Todas las curiosidades de 'En fuera de juego'

Con el pelo al estilo Maradona, Chino Darín se mete en la piel de Gustavo César, una promesa del fútbol a la que quiere fichar el Real Madrid. Las idas y venidas por hacerse con los derechos del futbolista dan forma al argumento de En fuera de juego, la película que dirige David Marqués y que protagonizan Fernando Tejero y Diego Peretti.

En esta cinta aparecen también personalidades destacadas del fútbol como Iker Casillas o Martín Palermo. ¡Y esto es solo un aperitivo! Los líos y las risas están garantizadas cuando el fichaje de Gustavo César se empieza a complicar. Desde Buenos Aires, y recuperándose de un infarto, aparece el personaje de Ricardo Darín que manda a Madrid a su sobrino para que cierre la operación millonaria con el club que preside Florentino Pérez.

Fernando Tejero y Diego Peretti Diego Garrido -papel que interpreta Diego Peretti- es un médico argentino traumatizado por el fútbol desde su infancia, y que no termina de estar satisfecho con su vida. Cuando su tío, interpretado por Ricardo Darín, le pide que se encargue de cerrar el fichaje de Gustavo César con el Real Madrid él acepta a regañadientes porque no sabe y no le interesa en absoluto el fútbol. Sin embargo, no es capaz de decirle que no, así que viaja a la capital de España donde su vida va a dar un giro de 180 grados. 'En fuera de juego' Los derechos de la joven promesa del fútbol están en manos de Diego, pero también de Javi, un representante de chavales que despuntan, aunque no ha conseguido nunca un fichaje de renombre. Javi, interpretado por Fernando Tejero, está obsesionado con cambiar su suerte y cree que con Gustavo César le ha llegado la oportunidad de su vida, aunque eso está por ver. El destino unirá los caminos de Javi y de Diego, que aunque empiezan con mal pie, pronto se dan cuenta de que tendrán que remar unidos para lograr un objetivo común. Las diferencias lingüísticas sirven para crear situaciones divertidas y reflejar también los distintos caracteres de los protagonistas. "Eres el único argentino que no habla, eres el único argentino al que no le gusta el fútbol", le dice Javi a Diego en un momento de la película. Además, uno le deja claro al otro quién maneja el percal: "¿qué es un percal?", le pregunta Diego, y Javi le da la explicación que puede. "Vos marcas el percal, Javier, pero te estás equivocando", le dice. La verborrea de Javi desemboca en una serie de enredos en los que se ven implicados y afectados varios personajes de la película. Uno de los momentos más álgidos de la cinta quizá sea la llamada de los protagonistas a la Cadena SER. Las mentiras y acusaciones se suceden, logrando un discurso completamente disparatado. En los estudios de la radio aparece José Ramón de la Morena, que no da crédito a lo que escucha.

Actores secundarios de lujo En fuera de juego representa también el lado más ambicioso de este tipo de operaciones. Todos quieren tener los derechos del futbolista para poder sacar tajada. Por un lado aparece Hugo Silva, un 'tiburón' que hace lo que haga falta para conseguir la firma de Gustavo César, aunque para ello tenga que recurrir a todo tipo de artimañas. La otra cara de la misma moneda la representa Pepe Sancho, un veterano de los negocios que con una simple llamada consigue apalabrar contratos millonarios. El enfrentamiento entre uno y otro está servido. En la parte femenina, Laura Pamplona es Gema, la hermana de Javi, y Carolina Pelleritti es Ana, la mujer de Javi. Las dos, junto con Carmen Ruiz que es la secretaria de un negocio que no funciona, ponen la cordura, inteligencia, sensibilidad y también más humor a una situación que se va complicando a medida que avanza la trama. Patricia Montero interpreta el papel de Lourdes, la joven por la que Gustavo César pierde la cabeza. 'En fuera de juego' Esta película habla de fútbol, pero también profundiza sobre los sueños que no se cumplen y que se truncan por lesiones; o la frustración de tener que asumir que no eres lo suficientemente bueno para despuntar en aquello que te gusta. "Yo también quiero ser un crack en lo mío [...] Mi viejo hubiera querido que fuera otra cosa", le dice Diego a Javi. Su padre quería que fuera futbolista, pero él no era lo suficientemente bueno. El personaje reflexiona sobre las frustraciones y el peso de las expectativas incumplidas. La cinta de David Marqués es una coproducción hispano-argentina que contó con un presupuesto de 2.200.000 euros, y que se rodó durante siete semanas en el complejo industrial audiovisual 'Ciudad de la Luz, de Alicante. 'En fuera de juego'