'Minions & Monsters', un divertidísimo homenaje al cine mudo y a los monstruos

Los creadores de los Minions nunca han ocultado su pasión por el cine mudo y las películas de Buster Keaton, Harold Lloyd y Chaplin. Pero en esta nueva historia, Minions & Monsters, van un paso más allá y la convierten en un homenaje a esos orígenes del cine, a esa época en la que el Séptimo Arte estaba descubriendo todas sus posibilidades.

Pero de entre todas esas grandes estrellas del cine mudo, la mayor inspiración para los Minions es los Keystone Cops, esa pandilla de desastrosos policías que siempre actuaban en grupo y que se caracterizaban por su humor físico (slapstick) y totalmente caótico. Justo como los Minions. Por eso es un placer verlos juntos en esta historia. Los alumnos aventajados se encuentran con sus maestros olvidados (por lo menos por el gran público).

Y es que esta Minions & Monsters es una de las películas más divertidas de la saga y una auténtica carta de amor a esos orígenes del cine.

Se estrena en cines este miércoles, 1 de julio.

Los Minions se convertiran en estrellas del cine mudo La película repite la fórmula de las anteriores entregas de los Minons, que siguen buscando desesperadamente al villano más malo y retorcido de cada época. Y si en otras entregas los veíamos sirviendo al Tyrannosaurio Rex, Drácula o Napoleón, aquí buscarán a otros amos (un cíclope, una momia, un pirata, un hechicero...) con resultados desastrosos que les obligarán a seguir buscando, hasta que llegan al Hollywood de finales de los años 20, en plena edad de oro del cine mudo. "Las películas mudas se basan en el ritmo, el movimiento y la expresión, tres cosas innatas en los Minions", asegura el director Pierre Coffin. Fotograma de 'Minions & Monsters' Photo credit: Illumination & Universal Pictures Photo credit: Illumination & Universal Pictures Por eso, gracias a su dominio de la comedia física, se convertirán en estrellas de cine durante unos meses, pero lo perderán todo con la llegada del cine sonoro (en otro bonito homenaje a Cantando bajo la lluvia). Ese fracaso los llevará a idear un disparatado plan para convertirse en directores de películas de monstruos, lo que acabará sembrando el caos y los obligará a intentar salvar el planeta del desastre que ellos mismos han creado. Además, la película se apaña para darnos pinceladas de los grandes cambios de la sociedad de la época, que evolucionaba a tanta velocidad como el cine. Por eso, encontraréis menciones a la Ley Seca, a las manifestaciones por los derechos de la mujer y a otros temas que aportan un rico telón de fondo a la historia de un Hollywood en pleno cambio. Fotograma de 'Minions & Monsters' Photo credit: Illumination & Universal Pictures Photo credit: Illumination & Universal Pictures

James y Henry, los nuevos Minions protagonistas El director Pierre Coffin ha codirigido cuatro películas de la franquicia, además de prestar su voz a todos los Minions. Aquí ha creado nuevos personajes para esta película, dejando a un lado al trío formado por Kevin, Stuart y Bob, para centrarse en dos Minions nuevos, James y Henry, dos grandes amigos que se quedarán fascinados por el cine y cuyo único sueño será filmar películas. Como no tienen medios para ello, usarán cualquier cosa a su alcance, lo que como decimos, acabará siendo un desastre. Pero ese intento de realizar juntos una película se convertirá en una bella historia de amistad y en un homenaje a la necesidad de contar historias. Porque, al final, Minions & Monsters también habla de eso, de perseguir nuestros sueños, a ser posible con la ayuda de amigos. Fotograma de 'Minions & Monsters' Photo credit: Illumination & Universal Pictures Photo credit: Illumination & Universal Pictures Mientras la mayoría de los Minions solo buscan un amo al que servir, James es un soñador muy sensible que se pasa el día dibujando y creando historias. Tiene unas tendencias artísticas que le hacen sobresalir del resto del grupo y quiere dedicarse a contar historias. Y cuando descubre el cine piensa que ha encontrado el lenguaje perfecto para hacerlo. Henry es el mejor amigo de James, el único que le apoya incondicionalmente y que le anima a perseguir sus sueños. Por eso se convierten en inseparables, aunque eso les lleve a separarse del grupo de Minions. En cuanto a los monstruos, destaca Goomi (al que presta su voz Trey Parker), una diminuta y achuchable criatura verde inspirada en Cthulhu, el temible dios primigenio de los relatos de H.P. Lovecraft. No lo perdáis de vista porque guarda muchas sorpresas. Fotograma de 'Minions & Monsters' Photo credit: Illumination & Universal Pictures Photo credit: Illumination & Universal Pictures

Una película llena de guiños a los orígenes del cine y a los monstruos Como os comentábamos, Minions & Monsters incluye numerosos homenajes al cine, desde los estudios de movimiento de Eadweard Muybridge (1878), a los hermanos Lumière y a las primeras imágenes asociadas con el nacimiento del cine. Hay guiños a Harold Lloyd, Buster Keaton, Charlie Chaplin, los dibujos animados cómicos de Tex Avery... Pero también a grandes clásicos del cine, como Casablanca o Cantando bajo la lluvia. Sin olvidar los grandes clásicos del cine de monstruos y ciencia ficción como Ultimátum a la Tierra, Planeta prohibido, El terror no tiene forma, La mosca, Godzilla o Tiburón. Por solo mencionar algunos, ya que la lista sería interminable. Según la cultura cinematográfica que tengamos pillaremos más o menos homenajes, pero eso no influye nunca en el ritmo de la historia, que es trepidante de principio a fin. Fotograma de 'Minions & Monsters' Photo credit: Illumination & Universal Pictures Photo credit: Illumination & Universal Pictures