La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 8 entre Puçol y Xeraco

La Vuelta a España 2026 afronta este sábado una jornada teóricamente de transición con un recorrido casi llano por la provincia de Valencia. En concreto, esta octava etapa irá de Puçol (Puzol) a Xeraco (Jaraco), donde cabe la posibilidad de que los sprinters se disputen la victoria.

En todo caso, esta etapa de 168 km no será fácil de controlar porque se disputará en gran parte por carreteras estrechas y porque además a solo 22 km para el final hay un puerto de segunda categoría, por lo que el líder Tadej Pogacar deberá estar atento si no quiere tener algún percance que ponga en riesgo el maillot rojo.

Claves del recorrido por el interior de Valencia Los ciclistas saldrán y llegarán a la costa, pero todo el recorrido será por el interior, de norte a sur. lavuelta.es Según la propia Vuelta, la jornada es perfecta para la búsqueda de escapadas y para aprovechar la ventaja técnica que ofrecen en la primera parte los continuos giros en las travesías de las poblaciones . Además, habrá algunos repechos en la aproximación a Náquera o Cheste propicios para esas fugas. Luego el terreno será muy plano hasta que ya cerca del final se subirá el puerto de Barx desde Simat de Valldigna, 7,4 km al 4% de desnivel medio, pero cuya parte central tiene rampas más empinadas. Un buen mirador de los naranjales y el Mediterráneo... aunque sin tiempo de contemplaciones. Desde ahí, un descenso frenético y un pequeño callejeo por Xeraco para afrontar la llegada junto a la playa de esta localidad vecina de Gandía en un final inédito en la Vuelta. En total, los ciclistas tendrán unos modestos 1.200 m de desnivel positivo acumulado en una jornada que precede a otra de montaña.