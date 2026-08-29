Islandia decide en referéndum si retoma las negociaciones para formar parte de la UE: todas las claves

RTVE llega a Reikiavik a pocas horas de que los islandeses respondan en las urnas, este sábado, a la siguiente pregunta: "¿Debería Islandia reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea?". No se trata de un referéndum sobre convertirse o no en un nuevo Estado miembro, sino que se plantea si quieren que su gobierno retome las negociaciones para serlo.

Las anteriores conversaciones con la Comisión Europea fueron suspendidas y quedaron en pausa en el año 2013 coincidiendo con un cambio de Ejecutivo. Si los votantes responden afirmativamente, más de una década después se retomará el diálogo para la adhesión. Y en caso de alcanzarse un acuerdo para una integración, este se sometería a un segundo referéndum. Si el resultado es negativo, Islandia seguirá como en la actualidad: fuera de la Unión Europea, pero siendo miembro del Espacio Económico Europeo, al igual que Noruega y Liechtenstein. También forma parte de la Asociación Europea de Libre Comercio y del Espacio Schengen. De hecho, para viajar desde España hasta aquí, hemos podido hacerlo sin necesidad de pasaporte, tan solo con el DNI español.

Bajar la inflación anima a los votantes del "sí" Nos reunimos en el Parlamento de Islandia -el Alþingi Íslands- con Pawel Bartoszek, miembro del Partido Liberal Reformista de Islandia. Su formación proeuropeísta apoya un "sí" rotundo. No solo a entrar en la Unión, sino también a ser parte del euro, la moneda común que comparten 21 de los 27 países del club europeo. Su principal argumento es económico. La inflación creciente en los últimos años y los altos tipos de interés llevan a pensar al partido de Bartoszek que ser parte de la UE les puede traer una mayor estabilidad económica. Bartoszek explica a RNE que el sentimiento proeuropeo de Islandia ha crecido rápidamente en el país tras la invasión y posterior guerra de Rusia en Ucrania. Esto ha hecho ver a muchos islandeses que las crisis se afrontan mejor juntos. Además, Islandia es vecina de Groenlandia, la gran isla a la que el actual presidente estadounidense, Dondal Trump, ha puesto en el punto de mira por sus deseos de anexión. El tema de la seguridad, por tanto, también se ha colado en campaña. Además, hay que tener en cuenta que desde el Partido Liberal Reformista de Islandia defienden que la pertenencia a la Unión Europea de Islandia no debilitaría su principal pilar económico, la pesca, sino que, en su opinión, podría ayudar a modernizarla y a desarrollar la industria de procesamiento de pescado, que actualmente no se realiza en el país. Creen que la eliminación de todos los aranceles si formaran parte de la UE ayudaría a ello.

La soberanía en el sector pesquero, principal argumento del "no" Charlamos también con Lilja Dögg, diputada del Partido Progresista, que aboga por el "no". Su principal argumento, también es este caso, es económico. Defienden la soberanía de su economía y, sobre todo, no quieren ni oír hablar de cuotas -como sucede entre los miembros de la UE- para su industria pesquera. El control de las aguas del Atlántico Norte vuelve a ser un gran campo de batalla político y económico del país nórdico. Su industria marina genera más de un tercio de las exportaciones de mercancías y sostiene el tejido social de sus zonas costeras. Es por esto que el sector pesquero islandés contempla con recelo cualquier injerencia externa. La exigencia histórica de Reikiavik para dar el paso hacia Bruselas pasa por garantizar de forma inquebrantable la soberanía absoluta sobre sus 200 millas de Zona Económica Exclusiva y sus recursos energéticos. A esto se suma el recuerdo de episodios como las "guerras de la caballa" en el año 2010, cuando la Unión Europea y Noruega se enfrentaron a Islandia y las Islas Feroe por el aumento unilateral de sus cuotas de captura, motivado por la migración del pescado hacia el norte a causa del cambio climático. El Partido Progresista culpa al actual Gobierno de la primera ministra socialdemócrata, Kristrún Frostadóttir, de una errática política económica que ha llevado a la inflación a situarse por encima del 5%. Y no creen que la solución sea tampoco entrar en la moneda única. En cuanto a la defensa de este país sin ejército, Dögg cree que su pertenencia a la OTAN es suficiente para garantizar su integridad territorial. Pone el ejemplo de Finlandia o Suecia, que se han unido recientemente a la OTAN porque, asegura, no se sentían suficientemente protegidos con su pertenencia a la Unión Europea. Este referéndum también ha agitado el debate más identitario y nacionalista del país.

Bruselas mira con atención el resultado En 2009 no se sometieron a referéndum las negociaciones con la UE. Ahora, a diferencias de entonces, el Gobierno de Kristrun Frostadóttir considera indispensable consultar a la ciudadanía para reanudar la posible adhesión a la UE. Existen cinco factores que ralentizaron la integración original de Islandia: la complejidad tras las ampliaciones de la UE, la crisis financiera que desató el conflicto diplomático y legal de Icesave, las discrepancias internas sobre agricultura, la pausa electoral de 2013 y el conflicto pesquero por las cuotas de caballa. Tras los comicios de 2013, un nuevo gobierno de coalición opuesto a la UE paralizó el proceso. Un triunfo del "sí" daría a Bruselas una importante victoria sobre el relato, demostrando que el proyecto comunitario mantiene su atractivo incluso para países con altos niveles de vida y buenos indicadores económicos como Islandia. A nivel geoestratégico, la integración formal de Reikiavik fortalecería la presencia de la UE en el Ártico y el Atlántico Norte. Por el contrario, una victoria del "no" se podría interpretar como un revés para las aspiraciones de Bruselas, dejando así al descubierto los límites de la influencia europea frente a Estados celosos de sus recursos estratégicos, visibilizando las insuperables reticencias hacia la Política Pesquera Común. También reforzaría a los crecientes partidos y movimientos euroescépticos.

Un miembro de la OTAN sin ejército Al adherirse al Tratado del Atlántico Norte el 4 de abril de 1949, Islandia carecía de ejército propio, una situación que se mantiene en la actualidad. Aunque ninguna norma legal le prohíbe constituir unas fuerzas armadas, la nación ha optado voluntariamente por no hacerlo. En su lugar, el país respalda su seguridad en una Guardia Costera, un cuerpo de policía nacional, vigilancia de su espacio aéreo y un contingente voluntario para misiones internacionales de paz. Asimismo, desde 1951 cuenta con un pacto bilateral de defensa con Estados Unidos. Pese a que las tropas estadounidenses abandonaron la isla en 2006, dicho tratado permanece activo. Complementariamente, a partir de 2008, los socios de la OTAN asumen de forma recurrente el control y patrullaje de los cielos islandeses.

El 20% del censo ya ha votado Al finalizar el primer trimestre de 2026, la población de Islandia era de 395.050 habitantes, algo más que Las Palmas de Gran Canaria. La mayoría está concentrada en la región de la capital, con algo más de 252.000 habitantes, tantos como la ciudad de A Coruña. De toda la población, tienen derecho a voto 272.690 islandeses. Estos días de verano en los que las horas de sol llegan a su máximo y la noche apenas aparece, el ambiente en las calles está más animado y la gente cuenta a RTVE que está dispuesta a dar su opinión en el referéndum. 00.57 min Cada voto cuenta en el referéndum sobre la UE en Islandia La catedrática de Lengua Española y Literatura Latinoamericana en la Universidad de Islandia Hólmfríður Garðarsdóttir explica que cada voto cuenta y todo el mundo está en estas últimas horas intentando convencer a sus allegados para que se acerquen a las urnas. El voto por correo ha batido récords y ya lo han ejercido desde el 27 de julio el 20% del censo, más del doble de las previsiones más optimistas. Parte importante son también los votantes en el extranjero, que superan los 17.000. La mayoría se encuentran en dos países, Dinamarca y España, donde muchos islandeses tienen viviendas en zonas de costa como Alicante o Canarias.