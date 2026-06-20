Islandia reanuda la caza de ballenas entre protestas tras una pausa de dos años

Dos barcos islandeses han reanudado la caza de ballenas, tras una pausa de dos años, según ha informado este sábado la televisión pública de Islandia (RUV), que es uno de las tres países del mundo, junto con Noruega y Japón, que todavía caza a estos cetáceos amenazados.

En 2024, en medio de un intenso debate, la entonces ministra de Agricultura, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, no dio permiso para la caza de ballenas hasta después de la fecha en la que debía empezar la temporada, por lo que ésta al final se suspendió.

El año pasado, la industria del sector, que atraviesa problemas económicos, calculó que la temporada no iba a ser rentable, por lo que tampoco llegaron los barcos balleneros a abandonar el puerto, pero este año no ha habido obstáculos.