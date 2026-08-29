Trump anuncia "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" entre Estados Unidos y Venezuela
- El presidente estadounidense ha asegurado que el acuerdo "reducirá sustancialmente los precios de la gasolina"
- Asegura el "control mayoritario estadounidense" sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un "histórico" acuerdo petrolero con Venezuela que asegura el "control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela".
"¡Estados Unidos acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!", ha escrito Trump en su red social Truth.
"La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo", ha añadido.
Trump ha descrito el acuerdo como una "alianza con el sector privado" que ha llevado a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, "en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela", Delcy Rodríguez.
100.000 millones de dólares en inversión privada
Por su parte, Rubio ha estimado que el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, "respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela".
"Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de 'Estados Unidos primero': asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país", ha afirmado.
Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos ha pasado de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.