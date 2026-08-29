Trump anuncia "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" entre Estados Unidos y Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un "histórico" acuerdo petrolero con Venezuela que asegura el "control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela".

"¡Estados Unidos acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!", ha escrito Trump en su red social Truth.

"La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo", ha añadido.

Trump ha descrito el acuerdo como una "alianza con el sector privado" que ha llevado a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, "en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela", Delcy Rodríguez.