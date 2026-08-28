España - Portugal, en directo hoy: partido de clasificación para el Mundial masculino de baloncesto

La selección española masculina de baloncesto se mide este viernes en Zaragoza (21:00 horas en Teledeporte y RTVE Play) en el primer partido de la de la segunda fase de la clasificación para la Copa del Mundo de Catar

'La Familia' cerró la primera ronda como líder de su grupo, con cinco victorias y una derrota ante Georgia, el pasado 5 de julio, por un ajustado 91-89 en la prórroga tras un encuentro. Los pupilos de Chus Mateo habían comenzado muy bien y colapsaron en el cuarto periodo, hasta protagonizar finalmente ese traspiés en el tiempo suplementario y en lo que supuso la primera derrota de Mateo como seleccionador patrio.

Pese a ese traspiés, España lidera el Grupo I con balance de 5-1, mientras que justo por detrás aparecen la selección ucraniana y la de Montenegro con registro de 4-2; y por debajo ya están Portugal, Grecia y Georgia con balance de 3-3, constatando que esta segunda fase será de armas tomar en busca de billetes mundialistas.