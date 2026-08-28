España - Portugal, en directo hoy: partido de clasificación para el Mundial masculino de baloncesto
- España - Portugal, partido clasificatorio al Mundial de Qatar 2027
- Sigue el España-Portugal en directo en Teledeporte y RTVE Play
La selección española masculina de baloncesto se mide este viernes en Zaragoza (21:00 horas en Teledeporte y RTVE Play) en el primer partido de la de la segunda fase de la clasificación para la Copa del Mundo de Catar
'La Familia' cerró la primera ronda como líder de su grupo, con cinco victorias y una derrota ante Georgia, el pasado 5 de julio, por un ajustado 91-89 en la prórroga tras un encuentro. Los pupilos de Chus Mateo habían comenzado muy bien y colapsaron en el cuarto periodo, hasta protagonizar finalmente ese traspiés en el tiempo suplementario y en lo que supuso la primera derrota de Mateo como seleccionador patrio.
Pese a ese traspiés, España lidera el Grupo I con balance de 5-1, mientras que justo por detrás aparecen la selección ucraniana y la de Montenegro con registro de 4-2; y por debajo ya están Portugal, Grecia y Georgia con balance de 3-3, constatando que esta segunda fase será de armas tomar en busca de billetes mundialistas.
Sin Aldama pero con 4 jugadores NBA
España cuenta con la baja del ala-pívot canario Santi Aldama, ya que no se han querido no forzar tiempos de recuperación tras su intervención quirúrgica. Pese a ese infortunio, el partido tendrá el aliciente de la presencia de 4 jugadores NBA: Sergio de Larrea (Dallas Mavericks), Hugo González (Boston Celtics), Baba Miller (Los Angeles Clippers) y Aday Mara (Oklahoma City Thunder).
Precisamente, este último podría debutar en su casa dónde ya vistió la camiseta del Casademont Zaragoza en la temporada 2022-2023. El nuevo fichaje del Real Madrid, Jaime Pradilla también se formó en las categorías inferiores de este equipo.
Por otra parte, los hermanos Willy y Juancho ejercerán como capitanes de un combinado donde Santi Yusta va adquiriendo galones y además jugará en un pabellón que conoce bien tras su etapa en el Casademont Zaragoza y Darío Brizuela y Joel Parra tendrán ganas de reivindicarse antes de regresar a la disciplina del Barça.
Además, Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry procurarán acoplarse como dúo de exteriores como un ensayo para la temporada de clubes, ambos coincidiendo en el Valencia Basket.
Por parte de Portugal, las reincorporaciones del pívot Neemias Queta y del ala-pívot Rúben Prey a la convocatoria de Mário Gomes fue lo más relevante cuando el seleccionador anunció el pasado 30 de julio su lista para esta ventana, que incluirá un partido ante Georgia. Además, el base André Silva vive su primera internacionalidad con su selección absoluta