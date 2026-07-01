España se mide a Dinamarca para seguir cogiendo tono de cara al Mundial de baloncesto 2027

La selección española masculina de baloncesto se medirá este jueves (19:00 horas en Teledeporte y RTVE Play) a Dinamarca en la penúltima jornada de la primera fase de la clasificación para la Copa del Mundo de Catar del año que viene con el objetivo de seguir invicta. España llega a las ventanas de julio ya clasificada para la siguiente fase y buscará en Madrid cerrar con victoria su desempeño como locales en la primera fase de la Clasificación a Catar 2027.

La Familia, que vuelve a la Caja Mágica 16 años después, ha arrancado del mejor modo posible la etapa de Chus Mateo como seleccionador sumando pleno de victorias en sus cuatro primeros partidos, y ahora espera mantener esa buena dinámica en casa ante el combinado danés. La doble campeona del mundo ya tiene su billete para la segunda fase, donde se topará con Grecia, Montenegro y Portugal.

Chus Mateo llega a esta 'ventana' con refuerzos Así, aunque no ha podido tener a su mejor NBA, Santi Aldama, ni al prometedor Aday Mara, el seleccionador ha mantenido a parte del bloque con el que inició esta etapa en el banquillo de 'La Familia', y esta vez, por las fechas de juego, ha podido llamar a jugadores de equipos de la Euroliga como los campeones de Europa Willy Hernangómez, Darío Brizuela, Joel Parra y Jaime Pradilla. A ellos se unen dos jóvenes que juegan en Estados Unidos como el alero Hugo González, que ha pasado su primer año en la NBA con los Boston Celtics, y el base Mario Saint-Supéry, que está su etapa universitaria y que estuvo en el pasado Eurobasket. También, tras no poder estar en febrero por lesión, vuelve otro campeón de Europa como el base Alberto Díaz. Para este partido, Chus Mateo ha descartado a Oriol Paulí y Ferran Bassas.