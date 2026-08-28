España pide a la UE el apoyo de Frontex en el triaje de migrantes en Ceuta

España ha solicitado a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol en el triaje de migrantes en Ceuta. La solicitud ha sido remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la comisión, Beate Gminder, según informa Interior en una nota de prensa difundida este viernes.

La carta enviada por Marlaska da respuesta a la misiva que el pasado 21 de agosto la directora general remitió al embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, a quien ofreció la ayuda de distintas agencias europeas tras la llegada de 72.000 migrantes a España a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

El titular de Interior solicita la ayuda de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) para agilizar "la gestión del triaje y posterior tramitación de los expedientes personales" de los migrantes que todavía permanecen irregularmente en la ciudad autónoma, unos 5.000, según la cifra proporcionada por el propio ministro este viernes en sede parlamentaria.

El triaje es el procedimiento mediante el cual la Policía Nacional identifica a cada persona, recoge sus datos y determina si solicita protección internacional o no.

El PP viene reclamando desde hace semanas el despliegue de Frontex en Ceuta y registró una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso recientemente en el que exigía esta misma medida para agilizar la expulsión de migrantes.

Extensión de la operación Minerva En el caso de Frontex, Interior solicita extender la duración de la operación Minerva, que iba a cubrir los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la Operación Paso del Estrecho en principio hasta el próximo 2 de septiembre. Ahora reclama alargarla "todo lo necesario mientras se resuelve la situación creada en la ciudad autónoma". Además, el Ministerio pide la participación de diez agentes adicionales de Frontex en el triaje de quienes no han sido sometidos todavía a este procedimiento. En este proceso de triaje, "Interior considera que sería de gran utilidad la asistencia de la EUAA en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes". Dadas las limitaciones de los espacios destinados a este fin en la ciudad, estas actuaciones se llevarían a cabo de manera telemática.