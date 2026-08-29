Nepal solicita ayuda técnica internacional tras las inundaciones y prevé un millonario coste de reconstrucción

El mal tiempo ha forzado este sábado a suspender temporalmente las labores de búsqueda y rescate en Nepal, donde las devastadoras inundaciones y avalanchas provocadas por el colapso de un glaciar han sumido al país en una catástrofe sin precedentes.

Con un balance conjunto entre Nepal y la región china del Tíbet que alcanza ya los 633 fallecidos y roza los 3.000 desaparecidos, el Gobierno nepalí ha admitido que carece de los medios especializados para afrontar las tareas inmediatas y estima que necesitará entre 4.000 y 5.000 millones de dólares para la reconstrucción, lo que supone casi un 10% de su PIB.

En medio de la incertidumbre sobre el paradero de los desaparecidos extranjeros, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha actualizado su listado para confirmar que dos ciudadanos españoles han sido localizados sanos y salvos, en contacto directo con las autoridades aunque pendientes todavía de ser rescatados de las zonas incomunicadas, tras haber llegado a figurar tres nacionales de nuestro país en las listas iniciales de ausentes. El ministerio de Exteriores español no ha confirmado todavía esta información.

Morgues desbordadas, fosas individualizadas y un catálogo digital por QR La extrema violencia del torrente de barro, rocas e hielo desatado el pasado miércoles ha dejado escenas desgarradoras en los distritos más castigados, como Rasuwa, Nuwakot o Chitwan. La llegada masiva de cadáveres en avanzado estado de descomposición ha colapsado las instalaciones sanitarias del país, cuya capacidad nacional apenas permite albergar a 350 cuerpos. Ante el inminente riesgo biológico y de epidemias, las autoridades han ordenado la inhumación inmediata de los restos. Para evitar enterramientos anónimos e irrecuperables, los equipos forenses están extrayendo muestras de ADN, tomando huellas dactilares y asignando un número de referencia oficial a cada cuerpo no reclamado. Asimismo, la Policía de Nepal ha puesto en marcha un catálogo digital accesible mediante códigos QR en sus redes sociales, donde los familiares de los desaparecidos intentan identificar a sus allegados a través de fotografías de la vestimenta y rasgos físicos de las víctimas. Bomberos y personal de rescate realizan operaciones de búsqueda y rescate a 2 kilómetros del puerto de Gyirong AFP

Casi un millar de operarios atrapados en los túneles de la cuenca del Trishuli La prioridad de los equipos de emergencia se centra en las infraestructuras hidroeléctricas de la cuenca del río Trishuli, un sector clave que representa más del 12% de la capacidad de generación eléctrica nacional. Más de 930 trabajadores permanecen incomunicados en al menos 11 proyectos. Un operativo conjunto del Ejército y la Policía nepalí intenta sin descanso desescombrar la entrada al túnel de la central Trishuli 3 'A', donde se teme que cientos de personas hayan quedado sepultadas en su interior. Para hacer frente a esta compleja situación, el ministro nepalí de Relaciones Exteriores, Shisir Khanal, ha formalizado la petición de ayuda técnica a la comunidad internacional. Katmandú demanda maquinaria pesada de perforación para rescates bajo tierra, expertos en la conservación de cadáveres y equipos científicos para realizar pruebas genéticas a gran escala. India ha respondido con el envío inmediato de 60 toneladas de material de auxilio, puentes prefabricados y un equipo especializado en túneles.