La dirección del PP secundará las concentraciones "en defensa" de Ceuta y Feijóo acudirá a la de Madrid

El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y todos los miembros de la Dirección general del partido se sumarán a las concentraciones convocadas en las plazas de los ayuntamientos "en defensa de Ceuta y de las fronteras" con motivo de la crisis migratoria que comenzó el 30 de julio por la entrada de miles de migrantes.

Feijóo acudirá a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que tendrá lugar en Madrid el próximo 2 de septiembre. En esas convocatorias, "en defensa de las fronteras de España en general y de la ciudad de Ceuta y de los ceutíes en particular, participarán activamente todos los miembros de la Dirección Nacional del PP", han concretado estas fuentes del partido recogidas por el EFE y Europa Press.

“Este 2 de septiembre a las 20.00h, todos con Ceuta.



Desde el Partido Popular apoyamos la concentración convocada por la FEMP y estaremos en las plazas de los ayuntamientos.



Ceuta es España. pic.twitter.com/ePhnI5KrlY“ — Partido Popular (@ppopular) August 28, 2026

Gamarra advierte al Gobierno: "La inacción se paga" La vicesecretaria general de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado este viernes al Gobierno que la tensión en Ceuta "cada día va a más" y lo ha acusado de no haber dado "respuestas de acción" a una ciudadanía ceutí que "no aguanta más": "La inacción se paga", ha advertido. En este sentido, aún con la "alta presión" a la que está sometida la población de la ciudad autónoma, a su juicio, el Ejecutivo ha estado de "vacaciones" y ha argumentado que esto se demuestra por su "pasividad e ineficacia", por lo que ha avisado de que "esa pasividad tiene unas consecuencias". "No aguantan más, y no aguantan más en parte porque llevamos un mes donde no se ha actuado como se debería. Se ha llegado tarde y mal", ha sentenciado Gamarra en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. La también diputada 'popular' ha argumentado que el Gobierno no ha destinado suficientes medios para tramitar todos los expedientes de extranjería y que la ciudad autónoma no se convierta en un gran Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Además, ha prevenido al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que, si realmente existe una colaboración con Marruecos en materia de devolución de migrantes, debe arrojar luz con datos de cuántas "órdenes de expulsión" ya se han despachado y cuántas se están llevando a la práctica. Marlaska ha cifrado este viernes en 72.000 los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio, de los que, ha dicho, permanecen unos 5.000, y ha hecho un llamamiento a la calma, pues ha asegurado que "la violencia no es el camino" para resolver la situación de crisis migratoria que vive la ciudad autónoma. Marlaska insiste en que de los informes previos no se podía "inferir" una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta Mª Carmen Cruz Martín