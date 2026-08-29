Tadej Pogacar, fuera de la Vuelta con un traumatismo cranoencefálico y una posible fractura en la clavícula
- El servicio médico que ha atendido a Tadej Pogacar ha confirmado en TVE su posible diagnóstico
El esloveno Tadej Pogacar (UAE), líder de la Vuelta a España, se retiró de la carrera en el trascurso de la octava etapa tras sufrir una dura caída a 32 km de meta.
“❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.— Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026
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Pogacar se subió a una ambulancia con daños evidentes en la clavícula izquierda. Tras ser atendido en la carretera por los médicos de carrera, el propio líder hizo un gesto negativo y optó por el abandono. El servicio médico que atendió al esloveno confirmó a Jaume Palomar, de TVE, que sufrió una aparatosa caída que le causó un traumatismo cranoencefálico y una posible fractura luxación acromion- clavicular izquierda.
Su primer abandono en una Gran Vuelta
Se trata del primer abandono de Pogacar en una carrera por etapas. El esloveno, en su décima temporada a nivel UCI y con otras nueve grandes Vueltas a su espalda, nunca antes había abandonado una carrera por etapas como profesional.
“🎙️Carlos de Andrés y @pedrodelgadoweb te explican cómo ha sido la caída de Tadel Pogacar en la etapa 8 de la #VueltaRTVE29a que le ha obligado a abandonar la #Vuelta26— Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026
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Un accidente que trunca la triple corona para el quíntuple ganador del Tour de Francia, quien era el único y evidente favorito para adjudicarse esta 81 edición de la Vuelta.
Después de tres victorias de etapa y una ventaja en la general de 3.50 minutos sobre el español Enric Mas y de 4.50 sobre su compatriota Primoz Roglic, Pogacar estaba en camino de apuntarse al 'club' de los 8 corredores que han ganado las tres grandes vueltas por etapas.
Pogacar trató de volver a la bicicleta, pero el hombro izquierdo ensangrentado reflejaba la importancia de la lesión del doble campeón mundial. Finalmente, subió a una ambulancia camino de un hospital en Valencia.