Tadej Pogacar, fuera de la Vuelta con un traumatismo cranoencefálico y una posible fractura en la clavícula

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), líder de la Vuelta a España, se retiró de la carrera en el trascurso de la octava etapa tras sufrir una dura caída a 32 km de meta.

“❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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Pogacar se subió a una ambulancia con daños evidentes en la clavícula izquierda. Tras ser atendido en la carretera por los médicos de carrera, el propio líder hizo un gesto negativo y optó por el abandono. El servicio médico que atendió al esloveno confirmó a Jaume Palomar, de TVE, que sufrió una aparatosa caída que le causó un traumatismo cranoencefálico y una posible fractura luxación acromion- clavicular izquierda.