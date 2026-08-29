La Vuelta 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 8, Puçol - Xeraco

Sigue en directo, en abierto y gratis por los canales de TVE, la plataforma RTVE Play o en el reproductor de esta misma página desde las 14.50 hora peninsular española la Vuelta ciclista a España 2026. Este sábado se disputa la octava etapa con inicio en Puçol y final en Xeraco.

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE) afronta la jornada como claro dominador de la carrera mientras el español Enric Mas (Movistar) y el también esloveno Primoz Roglic (Red Bull) pugan por el segundo escalón del podio.

La trampa para los sprinters La octava jornada de La Vuelta 26 puede ser de transición --antes de la durísima etapa del domingo-- con un recorrido de 171 kilómetros entre dos localidades que se estrenan como sedes de una salida y una llegada de la Vuelta. La Vuelta 2026: perfil, recorrido, hora, dónde ver y claves de la etapa 8 entre Puçol y Xeraco Esta etapa es la última opción de los sprinters en la primera semana de carrera. Aunque se considera un recorrido llano, los más rápidos no se pueden confiar, ya que casi al final tienen que superar la subida a Barx para poder disputar la llegada a las calles de Xeraco. Pero antes de llegar al punto de posible rotura del grupo, los ciclistas tendrán que bordear el litoral atravesando la comarca de La Ribera. Una vez superada la subida del Barx, disfrutarán de una rápida bajada hacia la comarca de La Safor para dirigirse a la meta.