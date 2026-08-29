Un hombre de 49 años, herido "potencialmente grave" tras un accidente en una montaña rusa del Parque Warner de Madrid

Un hombre de 49 años ha resultado herido "potencialmente grave" este sábado como consecuencia de un accidente registrado en las instalaciones de la montaña rusa Batman Gotham City Escape, ubicada en el Parque Warner de San Martín de la Vega (Madrid).

Según el testimonio de varios testigos presenciales, el incidente ha movilizado a los servicios sanitarios, que han desplegado un helicóptero de emergencias hasta el propio recinto temático para prestar asistencia al afectado.

El afectado presenta una fractura abierta en la pierna izquierda, así como otra cerrada en la pierna derecha, según fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid recogidas por la agencia Europa Press. Su estado de salud ha sido calificado como "potencialmente grave" y, tras ser estabilizado en el lugar, ha sido trasladado por vía aérea hasta el Hospital Universitario 12 de Octubre de la capital.

Ante la emergencia, el personal del parque de atracciones ha activado los protocolos de seguridad procediendo al desalojo inmediato de los visitantes que se encontraban en el entorno de la atracción. De igual modo, las autoridades del recinto han ordenado la clausura preventiva y el cierre de las tiendas y restaurantes situados en las inmediaciones de la zona afectada mientras se investigan las causas del suceso.

La gerencia del Parque Warner ha emitido un comunicado en el que confirma el incidente en la montaña rusa e informa de que, tras el mismo, "la atracción se detuvo inmediatamente" y se activaron los procedimientos de emergencia de la instalación.

"La persona afectada fue atendida de forma inmediata por los servicios de emergencia", prosigue el comunicado, que concluye asegurando que, actualmente, "la montaña rusa permanece cerrada mientras se revisa el incidente en coordinación con las autoridades".

La montaña rusa donde tuvo luga el accidente permanece cerrada EUROPA PRESS EUROPA PRESS