Mueren 12 turistas polacos en un accidente de autobús en Hungría

Doce personas han muerto y varias han resultado heridas en un accidente de autobús ocurrido durante la madrugada de este domingo en una autopista del este de Hungría, según han confirmado las autoridades húngaras y polacas. El vehículo, con matrícula polaca y en el que viajaban turistas de esa nacionalidad, se salió de la calzada, cayó a una zanja y volcó. Se trata de la peor catástrofe de este tipo en el país desde hace más de 20 años.

El siniestro se produjo alrededor de la 01:00 hora local (23:00 GMT del sábado) en la autopista M3, cerca de Mezőkeresztes, a unos 140 kilómetros al este de Budapest, según informó en un comunicado la Policía del condado de Borsod-Abaúj-Zemplén. El autobús circulaba en dirección a Nyíregyháza cuando se salió de la carretera.

Según la agencia estatal húngara MTI, en el autobús viajaban 57 pasajeros y dos conductores. El Ministerio de Exteriores polaco ha señalado que todos los pasajeros eran ciudadanos polacos.

Once personas murieron en el lugar y otra falleció después de ser trasladada al hospital, según la Oficina de Gestión de Catástrofes.

Detienen al conductor La Policía húngara ha señalado que, según las primeras informaciones, el conductor —que ha sido detenido— probablemente se quedó dormido antes de que el vehículo se saliera de la carretera. El autobús se salió de la calzada en un tramo recto de la autopista, cayó a una zanja y terminó volcado sobre uno de sus laterales. Las imágenes difundidas desde el lugar muestran el vehículo, de color rojo, gravemente dañado, con las ventanas rotas y maletas y pertenencias de los pasajeros esparcidas alrededor. Los equipos de emergencia tuvieron que emplear dos grúas para levantar el autobús, ya que varias personas habían quedado atrapadas debajo del vehículo. Los primeros bomberos que llegaron al lugar comenzaron a rescatar a los pasajeros a través de las ventanas. El Servicio Nacional de Ambulancias de Hungría desplazó 14 ambulancias al lugar. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Eger, Debrecen, Nyíregyháza y Miskolc.

Polonia activa su servicio consular El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, ha confirmado el accidente y ha asegurado que el servicio consular está operativo y en contacto con las autoridades húngaras. "El servicio consular está operativo. Estamos en contacto con las autoridades húngaras. El Ministerio de Asuntos Exteriores proporcionará información verificada", ha escrito Sikorski en X. También el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha expresado su pesar por el accidente y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas. Por su parte, el primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y ha agradecido la labor de las personas que participaron en las labores de rescate. El tramo de la autopista M3 en dirección a Vásárosnamény donde se produjo el siniestro quedó completamente cerrado al tráfico durante las operaciones de emergencia.