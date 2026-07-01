Un accidente de autocar en Lleida deja una cuarentena de heridos, cuatro de ellos críticos
- El vehículo ha colisionado contra la fachada de un edificio por causas que se están investigando
- Emergencias ha activado once unidades, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos
Un total de 46 personas han resultado heridas y cuatro de ellas se encuentran en estado crítico tras un accidente de tráfico en Lleida. Por causas que se están investigando, sobre las 07:15 de este miércoles, un autocar con pasajeros ha colisionado contra la fachada de un edificio.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha informado de que ha activado once unidades, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos, y ha atendido a 46 personas. Los heridos han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
También han sido atendidas por el SEM otras 32 personas con heridas leves, algunas de las cuales han sido trasladadas a centros de atención primaria de la zona y otras han recibido el alta en el mismo lugar del siniestro. Los bomberos han movilizado catorce dotaciones, que han evacuado a los pasajeros del autocar, han asegurado la zona y han ayudado a los servicios sanitarios en la atención de los heridos. Por su parte, Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan de emergencia Procicat.
Illa y Rull expresan su apoyo
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el del Parlament, Josep Rull, han expresado su apoyo a los heridos. "Esperamos que las personas heridas se recuperen", ha destacado Illa antes de empezar la sesión de control en el pleno del Parlament, donde ha dicho que ha llamado al alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, a primera hora de este martes para mostrarle su apoyo. Rull también ha trasladado su afecto a las personas heridas en el accidente y a sus familiares, ha deseado su rápida recuperación y ha agradecido el trabajo de los cuerpos de emergencias y de seguridad.
La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales; el presidente parlamentario de ERC, Josep Maria Jové; el nuevo secretario general del PP catalán y diputado en la Cámara, Juan Fernández, y la líder de AC, Núria Orriols, se han sumado en el pleno a las muestras de solidaridad y apoyo a los afectados. Hasta las 9.45 de este miércoles, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha elevado hasta 46 el número de heridos, 4 críticos, 7 graves y 32 afectados leves.