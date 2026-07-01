Un accidente de autocar en Lleida deja una cuarentena de heridos, cuatro de ellos críticos

Un total de 46 personas han resultado heridas y cuatro de ellas se encuentran en estado crítico tras un accidente de tráfico en Lleida. Por causas que se están investigando, sobre las 07:15 de este miércoles, un autocar con pasajeros ha colisionado contra la fachada de un edificio.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha informado de que ha activado once unidades, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos, y ha atendido a 46 personas. Los heridos han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

También han sido atendidas por el SEM otras 32 personas con heridas leves, algunas de las cuales han sido trasladadas a centros de atención primaria de la zona y otras han recibido el alta en el mismo lugar del siniestro. Los bomberos han movilizado catorce dotaciones, que han evacuado a los pasajeros del autocar, han asegurado la zona y han ayudado a los servicios sanitarios en la atención de los heridos. Por su parte, Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan de emergencia Procicat.