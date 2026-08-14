Las carreteras se asoman a tres días de vértigo: 5,6 millones de viajes por las fiestas en los pueblos y las vacaciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé para este fin de semana 5,6 millones de desplazamientos. Estos tres días serán de los más complicados del año en lo que al tráfico se refiere: coincide el cambio de quincena, es decir, el inicio o el fin para muchos españoles de sus vacaciones, y las fiestas patronales que se celebran en multitud de pueblos por la festividad del 15 de agosto.

El reto es complejo porque por las carreteras españolas se solaparán los viajes de larga distancia, fundamentalmente, los de aquellos que se dirigen o vuelven de la playa con otros de menor recorrido para poder disfrutar de esas fiestas. Estos, además, se concentran en la red secundaria y se suelen registrar por la noche y de madrugada, advierte la DGT.

Para minimizar los riesgos en carretera y prevenir accidentes, la DGT pondrá en marcha una operación especial de tráfico, que comenzará este viernes a las 15.00 y terminará la medianoche del domingo. Se incrementarán, asimismo, los controles de velocidad, de alcoholemia y de drogas por parte de los agentes de tráfico de la Guardia Civil.

Entre las medidas especiales que pondrá en marcha la DGT destacan los radares fijos y móviles con los que cuenta para controlar la velocidad de los vehículos. También, las cámara y furgonetas camufladas para supervisar el uso de teléfonos y garantizar que en todo momento se lleva el cinturón de seguridad puesto.

A estos recursos se sumarán los helicópteros y drones que servirán para vigilar las carreteras españolas desde el aire, así como los vehículos y motos que circularán para comprobar "el correcto comportamiento de los conductores", según detalla en un comunicado la DGT.

Para evitar atascos en los puntos más conflictivos de la red viaria, "se instalarán carriles reversibles y adicionales" en las horas de mayor afluencia y se establecerán itinerarios alternativos para aliviar el volumen de tráfico en las carreteras más concurridas.

Durante estos tres días, se paralizarán las obras que haya activas para que el tráfico pueda fluir, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que provoquen cortes por ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos con cargas peligrosas y transportes especiales. También, en determinados tramos y horas, se prohibirá el tráfico general de camiones.

Igualmente, la DGT insiste en las recomendaciones habituales ante un fin de semana muy complicado y tras otro, el pasado, en el que se registraron 19 fallecidos: nunca conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas, llevar siempre el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad y demás señales de la carreteras.

Previsión de tráfico para el viernes, sábado y domingo La DGT prevé que este viernes se empiecen a producir las primeras incidencias a primera hora de la tarde y que se prolonguen prácticamente hasta la medianoche. "Entre las 16 y las 23 horas, se producirán intensidades elevadas y retenciones en sentido salida de los grandes núcleos urbanos", advierte el organismo. También se producirán aglomeraciones en las principales carreteras que conducen a las grandes zonas turísticas del país, a las áreas de segundas residencias y a los pueblos en fiestas por el 15 de agosto. La previsión para el sábado es prácticamente la misma, con una salvedad, las retenciones se podrán registrar a primeras horas de la mañana y en los mismos sitios (salidas de grandes ciudades, carreteras que llevan a la costa…) que el viernes. 01.16 min Medicamentos al volante: la causa que podría estar detrás del 10% de los accidentes La tónica cambiará el domingo, con dos grandes momentos diferenciados. Los problemas de tráfico que se podrán registrar por la mañana se concentrarán, fundamentalmente, en "las carreteras que comunican poblaciones del litoral y en los accesos a zonas de playas". Por la tarde, principalmente entre las 18.00 y las 23.00, los incidentes podrán concentrarse en "los ejes viarios de comunicación que encauzan el movimiento de regreso desde las zonas turísticas de costa, descanso y segundas residencias" hacia las grandes ciudades.