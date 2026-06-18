La revisión del coche para las vacaciones de verano: desde 150 euros y con lista de espera en el taller mecánico
- Los profesionales recomiendan pedir "con tiempo la cita" para una puesta a punto que cuesta entre 150 y 700 euros
- Uno de cada cuatro conductores admite que ha circulado en “condiciones no óptimas”
El protector solar, la nevera bien cargada y tener a mano la sillita de la playa se convertirán en pocos días en las principales preocupaciones de millones de personas con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina. Pero antes de tumbarse a escuchar las olas del mar, muchos de los afortunados se subirán a un vehículo durante horas hasta su lugar de descanso. Solo en 2025, la DGT cifró en 4,7 millones los desplazamientos en la primera operación salida de verano. La de 2026 ya tiene fecha y hora; empezará a las una del mediodía del viernes 3 de julio y se prolongará hasta la medianoche del domingo 5 de julio.
A más vehículos en carreteras y autovías, más probabilidades de sufrir algún percance. En 2025, durante los meses de julio y agosto, murieron 228 personas en accidentes de tráfico, según la DGT. Existen factores como el consumo de alcohol y drogas o las distracciones al volante, pero la falta de mantenimiento de los automóviles es otro factor relevante.
Revisar el estado de los frenos o las luces del coche, por ejemplo, antes de llenarlo de bártulos contribuye a prevenir males mayores. Un informe reciente del Observatorio Midas de la Movilidad recoge que uno de cada cuatro conductores admitía haber circulado en “condiciones no óptimas” mientras que más de la mitad de encuestados aseguraba que había “pospuesto alguna reparación en el último año”.
Para afrontar con los deberes hechos los inminentes trayectos, Alejandro Ortega, gerente de un taller mecánico de Madrid, señala Noticias RTVE la importancia “reservar con tiempo la cita” porque “si lo dejamos para el último fin de semana antes del viaje puede haber problemas”. En estos momentos, aseguran fuentes del sector, ya hay lista de espera de varios días y el coche permanecerá, de media, en las instalaciones entre "tres y cuatro horas".
Fugas en el motor, neumáticos y luces, imprescindibles
Un examen completo debe vigilar "el desgaste de los neumáticos” para cerciorarse de que “no hay grietas o presiones” y “los limpiaparabrisas son muy importantes. Parece algo más propio del invierno, pero si nos sorprende una tormenta de verano debemos llevarlos bien”.
También debe incluir un vistazo “a las baterías”, advierte Alejandro Ortega, un elemento del motor que “sufre más con las altas temperaturas”. Comprobar que no haya ninguna fuga del “líquido refrigerante”, “el nivel de aceite” y el estado de “los amortiguadores” es aconsejable en un control exhaustivo.
Las luces también son un punto fundamental. “Debemos mirar que la película esté bien limpia y que las bombillas funcionen a la perfección”, recuerda Ortega. No hay que olvidarse del aire acondicionado, esencial para sobrellevar el calor que está por venir.
El mantenimiento de los vehículos eléctricos e híbridos no difiere de la de los de combustión. La única diferencia es que la parte eléctrica exige “una diagnosis” de la centralita electrónica y supervisar “el refrigerante y el filtro” de este tipo de vehículos, precisa el experto. El tipo de combustible -diésel o gasolina- tampoco marca diferencias relevantes a la hora de ejecutar el mantenimiento.
El paso por el taller, entre 150 y 700 euros
Llevar el coche al mecánico es un gasto extra que muchas economías domésticas posponen hasta que no les queda más remedio. Una revisión puede tener un precio inicial de 150 euros y llegar a los 700 euros; dependerá del modelo de coche, antigüedad, estado o frecuencia de las revisiones.
Ortega advierte del envejecimiento del parque automovilístico en España. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) cifra en 31.708.297 los vehículos matriculados en nuestro país. De ellos, 26.787.436 son turismos y tienen una antigüedad media de 14,6 años. “Notamos que algunas personas cuidan muy bien el vehículo y pasan sus revisiones periódicas. En otros, no está mantenido como debería ser. Hay que recordar que esto es muy importante”, remarca el experto.
El informe antes citado del Observatorio Midas de la Movilidad señala que uno de cada tres conductores (32,5%) ha circulado en alguna ocasión con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada. Este control (obligatorio a partir del cuarto año) garantiza que los coches cumplen con los estándares mínimos de seguridad vial.
El Observatorio Midas de la Movilidad refleja que el 18,8% de los automóviles tuvo que repetir la ITV en los dos últimos años. Los motivos: fallos en el sistema de alumbrado (20,5%), el mal estado de los neumáticos (20,4%) y las emisiones contaminantes (19,9%). En muchos casos, una parada previa en el taller hubiese facilitado que todo saliese a la primera. Por eso, Ortega incide en la importancia de “anticipar la revisión”. Algo que reportará seguridad, tiempo y dinero, un potente trío para despejar el horizonte y volcarse en esas vacaciones que ya tocan a la puerta.