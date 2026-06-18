La revisión del coche para las vacaciones de verano: desde 150 euros y con lista de espera en el taller mecánico

El protector solar, la nevera bien cargada y tener a mano la sillita de la playa se convertirán en pocos días en las principales preocupaciones de millones de personas con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina. Pero antes de tumbarse a escuchar las olas del mar, muchos de los afortunados se subirán a un vehículo durante horas hasta su lugar de descanso. Solo en 2025, la DGT cifró en 4,7 millones los desplazamientos en la primera operación salida de verano. La de 2026 ya tiene fecha y hora; empezará a las una del mediodía del viernes 3 de julio y se prolongará hasta la medianoche del domingo 5 de julio.

A más vehículos en carreteras y autovías, más probabilidades de sufrir algún percance. En 2025, durante los meses de julio y agosto, murieron 228 personas en accidentes de tráfico, según la DGT. Existen factores como el consumo de alcohol y drogas o las distracciones al volante, pero la falta de mantenimiento de los automóviles es otro factor relevante.

Revisar el estado de los frenos o las luces del coche, por ejemplo, antes de llenarlo de bártulos contribuye a prevenir males mayores. Un informe reciente del Observatorio Midas de la Movilidad recoge que uno de cada cuatro conductores admitía haber circulado en “condiciones no óptimas” mientras que más de la mitad de encuestados aseguraba que había “pospuesto alguna reparación en el último año”.

Para afrontar con los deberes hechos los inminentes trayectos, Alejandro Ortega, gerente de un taller mecánico de Madrid, señala Noticias RTVE la importancia “reservar con tiempo la cita” porque “si lo dejamos para el último fin de semana antes del viaje puede haber problemas”. En estos momentos, aseguran fuentes del sector, ya hay lista de espera de varios días y el coche permanecerá, de media, en las instalaciones entre "tres y cuatro horas".

Fugas en el motor, neumáticos y luces, imprescindibles Un examen completo debe vigilar "el desgaste de los neumáticos” para cerciorarse de que “no hay grietas o presiones” y “los limpiaparabrisas son muy importantes. Parece algo más propio del invierno, pero si nos sorprende una tormenta de verano debemos llevarlos bien”. También debe incluir un vistazo “a las baterías”, advierte Alejandro Ortega, un elemento del motor que “sufre más con las altas temperaturas”. Comprobar que no haya ninguna fuga del “líquido refrigerante”, “el nivel de aceite” y el estado de “los amortiguadores” es aconsejable en un control exhaustivo. Las luces también son un punto fundamental. “Debemos mirar que la película esté bien limpia y que las bombillas funcionen a la perfección”, recuerda Ortega. No hay que olvidarse del aire acondicionado, esencial para sobrellevar el calor que está por venir. La DGT presenta un dispositivo especial para un verano récord en desplazamientos: se superarán los 100 millones El mantenimiento de los vehículos eléctricos e híbridos no difiere de la de los de combustión. La única diferencia es que la parte eléctrica exige “una diagnosis” de la centralita electrónica y supervisar “el refrigerante y el filtro” de este tipo de vehículos, precisa el experto. El tipo de combustible -diésel o gasolina- tampoco marca diferencias relevantes a la hora de ejecutar el mantenimiento.