No es un correo de la DGT alertando de que no abonaste una multa pendiente, es un fraude

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un correo electrónico cuyo remitente se presenta como la Dirección General de Tráfico (DGT). El texto alerta de varios intentos de ponerse en contacto con el receptor para que este abone una multa de tráfico. Es falso. Se trata de un phishing, un fraude por suplantación en el que se hacen pasar por la DGT, según confirman a VerificaRTVE este organismo y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

"A pesar de nuestros reiterados intentos de contacto, hasta el momento no hemos recibido el abono correspondiente a su sanción. En consecuencia, la cantidad inicial de 100,00 € ha sido actualizada a 210,00 €. Si no se efectúa el pago en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción de esta notificación, el importe ascenderá automáticamente a 500,00 €.", leemos en el correo electrónico que nos habéis remitido a través de WhatsApp.

Un correo electrónico fraudulento que suplanta a la DGT Este correo no procede de la DGT, es un fraude. Lo confirma el propio organismo a VerificaRTVE y recuerda que "la DGT no comunica sanciones por email ni (mensajes) SMS". Además, hemos contactado con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y nos confirma que este tipo de comunicaciones falsas tienen la siguiente estructura: el mensaje suele alertar al receptor de una multa «pendiente de pago» e incluir un enlace o un botón para «consultar el expediente» o «pagar». Tal y como señala INCIBE, la DGT nunca notifica sanciones por correo electrónico ni por SMS, ni exige pagos de multas con ultimatos de 24 horas o amenazas de incremento automático a través de estos canales. También advierte de que las únicas vías oficiales para recibir notificaciones de sanciones son el correo postal certificado o, si el ciudadano está dado de alta, la Dirección Electrónica Vial (DEV) de la propia DGT. El hecho de que el remitente no sea un dominio oficial del Ministerio del Interior o de la DGT es un indicio claro de que no proviene de uno de estos organismos oficiales.